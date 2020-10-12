Директор института демократии и прав человека Сайёра Ходжаева в интервью «Газете.uz» рассказала о роли традиций в жизни женщины, каким должно быть участие женщин в политике, о бытовом насилии и целесообразности передачи полномочий Комитета женщин новому министерству.

О роли женщины в обществе

Все зависит от социального статуса женщины, уровня ее интеллекта, уровня общей правовой и политической культуры. Домохозяйка смотрит на мир своими глазами, образованная женщина видит свою роль в возможности самореализации и так далее. Говорить об одном портрете женщины будет необъективно.

О традициях и «менталитете»

С точки зрения исламских ценностей, «рай у ног матерей», но в то же время мы видим, что отношение к женщине в основном остается патриархальным. В первую очередь, акцент делается на ее репродуктивную функцию, а потом уже все остальное.

Предотвратить такое положение одним махом невозможно. Мы воспринимаем это как данность, но это не говорит о том, что мы миримся с этим.

Нужно время, чтобы поменять ментальность, стереотипы. Чтобы поменять ментальность любого народа, должна произойти смена трех поколений. Вода камень точит, и нынешнее прогрессивное женское сообщество делает все возможное, чтобы оставить нашим потомкам более цивилизованное общество в вопросах защиты прав женщин.

О бытовом насилии

Домашнее насилие — это не только рукоприкладство, но и принуждение к сексу, постоянные оскорбления и психологическое давление. В его основе лежит не какая-то проблема, которую хочет решить партнер, а желание подавлять и контролировать члена семьи.

Несмотря на побои и унижения, жертвы домашнего насилия часто не обращаются за помощью — из-за любви, страха мести, устоев общества или желания сохранить семью любой ценой. Иногда это приводит к трагедиям.

Некоторые женщины готовы терпеть насилие годами, но в итоге все равно наступает момент истины, когда жертва уже дальше терпеть не может. Например, случай в Самарканде с женщиной по имени Мустахкам, которую муж систематически избивал, ломал руки, заставлял есть памперс… Все годы совместной жизни она терпела. Думается, что здесь сработал тот же пресловутый стереотип: с ее слов, якобы уход из семьи обществом воспримется неправильно и все ее осудят за обращение в милицию и за развод.

Или пример с женщиной из Мирзо-Улугбекского района Ташкента, муж которой в присутствии детей систематически избивал ее, цинично издеваясь, заставлял есть детские фекалии. Верх дикости и варварства и необъяснимой безропотности со стороны женщины.

Причинами участившихся случаев домашнего насилия в последнее время, особенно в регионах страны, являются, прежде всего, безработица и ухудшение экономической ситуации. Мужчина, оставшийся без работы, испытывает страх, тревогу, стресс. На ком он это будет вымещать? Конечно, на домочадцах. В силу низкого уровня правовой грамотности женщины не обращаются за помощью, из-за страха, что могут лишиться единственного кормильца, если, например, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Согласно закону «О защите женщин от притеснения и насилия», у нас выдают охранные ордера. Их задача — защищать от повторных случаев насилия. По заявлению жертвы, если угроза еще не была устранена, действие охранного ордера продлевается на 30 дней. Выдавая ордер, государство берет под охрану жертву жестокого обращения, поэтому необходим регулярный контроль.

Почему дела о бытовом насилии редко доходят до суда

Причина, в основном, одна — воля жертвы насилия, которая забирает свое заявление из правоохранительных органов обратно. Страх и боязнь огласки, а также чувство беспомощности являются постоянными спутниками того, кто подвергается бытовому насилию.

В Узбекистане привлеченных к уголовной ответственности за бытовое насилие почти нет.

Об институте примирения

Как бывший работник правоохранительных органов хочу отметить, что раньше такого института официально не было, но в махаллях были люди уважаемые, из числа старшего поколения, которые примиряли проблемные семьи и помогали в случае возникновения каких-либо разногласий.

Надо ли пытаться сохранять семью? Конечно надо, если есть гарантия, что в дальнейшем отношения улучшатся и никто не пострадает. Был период, когда в Европе в отдельных странах запретили разводы. Однако это не привело к фактическому сохранению семей. Поэтому не стоит быть жертвой насилия ради мнимых клятвенных обещаний. Терпеть не надо.

О необходимости модели семейных отношений

Мы все разные и каждый из нас берет за основу, что-то свое увиденное, услышанное ранее. Может быть, какие-то общие принципы построения семьи и взаимоотношения в ней необходимы.

Людей, которые не хотят принимать родительскую модель отношений, очень много. Ведь вы часто слышите: «Я никогда не буду воспитывать своих детей методами моих родителей!» Под этой фразой можно подразумевать все, что угодно.

Убеждена, что существует насущная необходимость либо массового обучения, либо оказания помощи родителям в воспитании детей. Есть много вещей, которые следует знать, чтобы правильно выстроить отношения и дать ребенку полноценное воспитание. Представьте, как все изменится, если молодые родители до рождения ребенка будут осведомлены обо всех трудностях и подводных рифах предстоящей работы и смогут с толком использовать накопленные человечеством знания.

О гендерной дискриминации в Узбекистане

С правовой точки зрения в Узбекистане нет гендерной дискриминации. У нас начиная с основного закона, Конституции, и заканчивая другими законодательными актами все идеально. Более 100 законов защищают права женщин.

Однако говорить, что у нас нет дискриминации по полу фактически, будет самообманом. Сам факт и необходимость принятия закона «О равных правах и равных возможностях» свидетельствует о том, что, мягко говоря, не все в порядке. Засилье мужчин на всех руководящих должностях — на сегодня неоспоримый факт.

Всем известно, что женщины наилучшим образом представлены в таких традиционных сферах, как образование. На исполнительном уровне представленность женщин на примере системы Министерства народного образования выглядит следующим образом: на уровне начальной школы процент преподавателей-женщин составляет 89,5%, а на уровне средней школы этот показатель составляет 64,4%. Процент руководителей-женщин районных (городских) отделов методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования составляет 14,4%, а на уровне директоров средней школы — 34,4% женщин. Цифры говорят сами за себя.

О значении гендерного равенства и защиты прав женщин

Некоторые полагают, что гендер — это стремление женщин к власти. В действительности можно сказать, что это широкая и актуальная проблема, которая рассматривает и вопросы мужчин, и вопрос женщин — равенство обоих полов. Несомненно, у женщин больше проблем в социуме, поэтому больший акцент сделан именно на женщине. Сегодня гендерная перспектива в мировой системе общественных связей, образования, науки, культуры, социальной политики воспринимается как прообраз нового видения, новая модель общественных отношений и взаимодействия.

Об участии женщин в политике

Мужчины любят подбирать покорных, гибких женщин, которые послушны и будут поднимать руки вовремя.

Номинальное занятие различных должностей женщинами за десятки лет привело к стереотипу о необязательности или ненадобности присутствия женщин в государственных структурах власти, в тех же самых хокимиятах областного, городского и районного уровня и, в целом, в правительстве.

Количество женщин в органах государственной власти на местах, выборных и назначаемых, составляет 17,1%. Причина низкой представленности женщин, не достигающей даже «критической массы», 35−40%, в органах государственного управления объясняется во многом этим фактором.

В составе правительства практически отсутствуют женщины. Среди министров всего одна женщина, есть пара заместителей министров, заместителей хокимов-женщин теперь нет, всего одна женщина-ректор вуза, проректора вузов из женщин составляют мизерную долю, представленность на международной арене женщин достигает всего 3% из общего числа послов и дипломатических представителей Узбекистана в зарубежных странах.

Правда, радует, что впервые в истории Узбекистана кресло председателя Сената доверили женщине, а после принятия в августе 2019 года закона «О равных правах и возможностях женщин и мужчин» появились женщины-хокимы. Все это свидетельствует о том, что перспектива не безоблачная, но благодаря политической воле президента доля женщин на уровне принятия решений увеличится.

О квотах для женщин в политике

Квоты — это математическое решение увеличения представительства женщин в политике, однако они не снимают все существующие барьеры. Чтобы обеспечить длительные перемены в обществе, квоты должны сопровождаться действиями на двух фронтах: во-первых, гражданское общество должно стать развитым, чтобы оказать поддержку женщинам, и, во-вторых, женщины сами должны энергичнее входить в политику.

Это может выражаться в различных формах, таких как публичные выступления, требование квот внутри партий, отказ от следования за политическим лидером, который не соблюдает принципы равноправия, выход из партий, не поддерживающих принципы гендерного равенства, а также создание собственных политических партий, участие в женских движениях.

Словосочетание «женщина и политика» вызывает у многих, особенно у мужчин, бурную отрицательную реакцию. Ведь во многих головах крепко укоренилась мысль, что место женщины только дома. Даже в продвинутой Германии в недавнем прошлом, если помните, был принцип трех «К» (kinder, küche и kirche — «дети, кухня и церковь»), определявший место и роль идеальной женщины в немецком обществе. Однако роль женщин в современном обществе постоянно возрастает, и сегодня и в Германии, и в других странах Европы путем квот добились очень хороших результатов. Скандинавские страны вообще впереди всей планеты по количеству женщин и в правительстве и в парламенте.

Эффект принятия квот необходимо исследовать не только с количественной точки зрения, но и с качественной, однако статистика в данной области практически недоступна.

О женщинах в бизнесе

Думается, что квоты для женщин в бизнесе пошли бы только на пользу. Как отмечали сами немцы, бизнес Германии представлял собой настоящий мужской клуб: в местных 160 крупнейших компаниях в наблюдательных советах было только 17,4% женщин, в правлении — 6,1%. При этом разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами составлял 22%.

Чтобы ускорить процесс интеграции, власти Германии обязали крупнейшие компании с 2016 года отдавать женщинам 30% в советах директоров. Если компания не сможет найти женщину на соответствующий пост, то он будет оставаться вакантным до тех пор, пока не подберут подходящую кандидатку. Мужчины будут вынуждены подбирать резерв, работать с ним, чтобы в дальнейшем не искать кандидатуру.

Очень хороший опыт, мы должны перенять у них эту практику. У нас очень много талантливых и способных женщин. Одних докторов наук — более 500, а кандидатов наук-более 3000.

О включении функций Комитета женщин в работу Министерства по поддержке махалли и семьи

На наш взгляд, с созданием Министерства по поддержке махалли и семьи, который поглотил Комитет женщин, несколько поторопились.

Под словом «махалля», как правило, все понимали традиционный социальный институт общинного типа, жители которого осуществляли местное самоуправление путем выбора комитета махалли и его председателя, решающих вопросы организации быта и досуга жителей своей махалли, а также несущих ответственность перед вышестоящими органами городского управления за обеспечение правопорядка в своей махалле.

Теперь, безусловно, институтционализация этой структуры приведет к соответствующей реорганизации всей системы махалли.

Первый заместитель министра курирует вопросы, касающиеся женщин. В нижестоящих областных и районных управлениях министерства имеются такие же должности, отвечающие за работу с женщинами. Возможно, что и этот вариант будет результативен.

Но теперь у нас нет отдельной, самостоятельной организации, работающей напрямую с женщинами, куда могут обращаться женщины со своими многочисленными проблемами. Мы ожидали, что в идеале будет создано Министерство по делам женщин и молодежи.

Что делать, чтобы женщины и мужчины пересмотрели свою роль в обществе

На мой взгляд, все наши беды от невежества. Надо учить и учиться постоянно. Причем не так, как это представляют некоторые наши мудрецы от политики, которые твердят только о воспитании дочерей, о подготовке их к семейной жизни.

Надо учить и мальчиков, которых у нас зачастую воспитывают в духе превосходства над девочками. В школах обычно отличники — это девочки, мальчики, в основном, имеют средние показатели. И что получается? По жизни вчерашний двоечник или троечник, но мальчик в силу своего мнимого превосходства становится лидером, руководителем. Это, безусловно, нонсенс. Но это факт.

Поэтому очень важно прививать мальчикам с детства правильные установки, отвечающие требованиям современных гендерных подходов. С детского сада, со школьной скамьи прививать мальчикам и девочкам мысль, что они равны по жизни, а если кто и превосходит, то только по своим личным качествам и достоинствам, а не по признаку пола.