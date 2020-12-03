Международный всесезонный горнолыжный курорт «Заамин» планируется построить в Джизакской области. Об этом сообщил Spot со ссылкой на проект документа, опубликованный Государственным комитетом по развитию туризма.

Согласно проекту, на территории Зааминского района появятся гостиничные комплексы, культурно-оздоровительные, торгово-развлекательные и другие объекты туристического значения.

При строительстве будет учтен потенциал экологической среды. Планируется внедрить и расширить маршруты пассажирского транспорта на территории курортной зоны, используя при этом автобусы, маршрутки и фуникулеры, в том числе на альтернативных источниках энергии.

Согласно документу, турецкая компания IDEALIST уже разработала проект генерального плана свободной туристической зоны в Зааминском районе.

Он предусматривает привлечение инвестиций, в том числе средств на развитие туризма (жилье, дороги, рестораны, магазины и другие объекты туристической инфраструктуры), дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры.

До 1 июня, как ожидается, будет подготовлен детальный план строительства курортной зоны, который предполагает наличие станций для электромобилей мощностью не менее 11 кВт, площадки для вертолётов, объектов экстремальных видов спорта, включая зиплайн, селфи-зоны, размещение на туристических улицах точек продажи сувениров и продуктов питания.

Согласно проекту, Фонд реконструкции и развития Узбекистана выделит кредит в 40 млн долларов для организации инфраструктуры.

Кроме этого, предполагается создание международного сезонного курорта «Плато Суффа 2400» и туристического комплекса «Уриклисай». На финансирование инвестиционных проектов Фонд реконструкции и развития предоставит заём в 60 млн долларов.

Для создания удобств для туристов проектом предлагается возобновить движение электрифицированных поездов Ташкент-Даштабад-Ташкент и Самарканд-Даштабад-Самарканд.