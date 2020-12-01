Техника Samsung способна превратить невозможные вещи в ежедневную реальность. А Новый год — отличная возможность подарить ее своим близким.

Первый день декабря запускает в головах обратный отсчет до наступления Нового года. И главной головоломкой для этого периода становится выбор подарков для любимых. Чтобы сотворить для своего близкого человека настоящее новогоднее чудо, начать готовиться нужно уже сейчас. И как удачно сложилось, что все подходящие для этого подарки есть в одном месте — в бутике Mudo Concept Store.





Преображая пространство

Превращение квартиры в галерею искусств — это новогоднее чудо вполне по силам с телевизором The Frame от Samsung. Он получил свое название благодаря утонченному дизайну и стильным интерьерным рамкам, которые при желании можно приобрести отдельно. Но и это не все: даже в выключенном состоянии телевизор The Frame будет демонстрировать любимые произведения искусства из магазина Art Store, поддерживая иллюзию галереи в квартире.

Все телевизоры линейки The Frame оснащены технологией QLED. С ней просмотр контента превращается в увлекательное путешествие в мир ярких красок и сочных образов. А широкий модельный ряд с разными диагоналями позволит выбрать подходящий формат картины для любого интерьера — от студии до многокомнатных пентхаусов с высокими потолками.





Безупречный внешний вид

Еще одно новогоднее чудо, которое по силам каждому — внешний вид с иголочки. Обеспечить чистую и выглаженную одежду на каждый день без частых стирок поможет паровой шкаф для ухода за одеждой Samsung AirDresser.

Утюг больше не понадобится. С технологией Wrinkle Care одежда бережно разгладится паром и воздухом. А дезодорирующий фильтр устранит неприятные запахи и предотвратит их накопление на одежде.

Кроме того, в паровом шкафу имеется технология устранения въевшейся пыли. Мощные воздушные потоки системы Jet Air и специальные воздушные вешалки Air Hangers полностью продувают одежду в нескольких направлениях, бесшумно удаляя пыль. Также система Jet Air вместе с тепловым насосом HeatPump могут бережно высушить одежду без повреждений и усадки.

Также паровой шкаф самостоятельно поддерживает чистоту внутри себя при помощи комбинации тепла, воздуха и пара. А эргономичный технологичный дизайн гармонично впишет его в любой современный интерьер.





Порадовать и удивить близких проще, чем кажется. Ведь эксклюзивные новогодние чудеса от Samsung только и ждут, как бы стать чьей-то реальностью. А убедиться, что телевизоры линейки The Frame и паровой шкаф AirDresser и правда так хороши, можно лично в бутике Mudo Concept Store. И оттуда же забрать их в подарок любимым.

Где приобрести: Mudo Concept.

Адрес: ул. Нурафшон, 15.

Телефон: (+998) 99−000−60−60.

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