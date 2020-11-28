Специальная инспекция по надзору футбольной деятельности Ассоциации футбола Узбекистана выявила причастие нескольких судей к договоренностям, повлиявшим на ход или результаты некоторых матчей Суперлиги и Про-лиги, сообщила пресс-служба АФУ.

По итогам проверок инспекция направила в Комитет этики ассоциации для рассмотрения данные более 10 судей, тренеров и официальных лиц профессиональных клубов, подозреваемых в коррупционных схемах, а также заявки на соответствующие игры, отчеты инспекторов, декларации рефери по защите футбольной деятельности и видеоматериалы с сомнительными игровыми эпизодами.

По итогам изучения материалов на двух заседаниях этического комитета 17 и 25 ноября были приняты решения, согласно которым Ж. Мухтаров (рефери ФИФА, АФК) отстранен от любой футбольной деятельности сроком на 5 лет за участие в организации договорных матчей. Судье назначен штраф в размере 90 млн сумов.

Кроме того, за аналогичные нарушения от судейства на весь следующий футбольный сезон был отстранен главный арбитр АФУ Т. Тухтасинов с назначением штрафа в 10 млн сумов.

В свою очередь, другому главному арбитру ассоциации А. Наджафалиеву запретили обслуживать матчи до конца текущего сезона с назначением штрафа в размере 70 млн сумов. Уточняется, что при принятии решения учитывались содействие арбитра работе специальной инспекции, а также его продолжающаяся учеба и наилучшие показатели в академии судей АФУ.

Также решениями комитета были оштрафованы несколько помощников судей, инспекторы и другие уполномоченные лица, говорится в сообщении ассоциации.