Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов прокомментировал публикации интернет-СМИ, в которых сообщалось о получении предупреждения от Агентства информации и массовых коммуникаций.

По его словам, каждый гражданин, журналист, блогер или СМИ должны иметь возможность защищать себя и требовать соблюдения своих прав, а для этого «защита не должна зависеть от отдельных лиц и закон должен иметь верховенство».

«Если сравнить сегодняшнюю прессу с новорожденным ребенком, мы поймем что, конечно, ему нужна поддержка и защита, чтобы бы он мог встать и пойти. Именно предоставление этой защиты и была одной из функций АИМК», — сказал он.

Комил Алламжонов объяснил причину повышения статуса Агентства печати и информации при прежнем правительстве и включение его в структуру Администрации президента, а также почему должность директора агентства была приравнена к должности первого заместителя советника президента, если раньше она приравнивалась к министру.

«Потому что в 90% случаев пресса устанавливает общественный контроль над деятельностью государственных органов, министерств, ведомств, комитетов и хокимиятов, то есть исполнительной власти. Это означает, что, если Агентство входит в состав Кабинета министров, а должность директора приравнена к должности других министров, то директору сложно воздействовать словом, защищать и требовать, при необходимости, предоставление отчётности и информации. В том положении дел поднять прессу на сегодняшний уровень было бы невозможным», — заявил он.

Он указал, что внесение изменений в законы, разработка новых нормативных документов быстрее проходит в Администрации президента, которая стоит выше правительства.

«АИМК был назначен опекуном для новорожденного ребенка. Именно по этой причине, чтобы оживить прессу, даже если журналисты или блогеры допускали ошибки или были случаи нарушения закона, мы закрывали на это глаза. С тех пор прошло четыре года. Пресса дралась, толкалась, иногда ругалась, ссорилась с другими непослушными детьми, и со временем подросла, стала более зрелой, показала свои первые зубки и „свободно ходить“. Наблюдавший за всем этим опекун, также медленно начал её отпускать. Одним словом, прессу выпустили во взрослую жизнь», — отметил глава попечительского совета фонда масс-медиа.

Он считает, что «время громких слов с высоких трибун о защите и защищенности прессы прошло».

«Теперь каждый журналист и блогер должен, в первую очередь, уметь защитить себя сам. Он должен хорошо знать закон и работать в соответствии с принципами журналистской этики. На самом деле, и здесь тоже должен быть порядок. Это очень важно. Только тогда у журналиста будет острый язык и гордо поднятая голова», — сказал Комил Алламжонов.

По его наблюдению, события прошлой недели показали, что для прессы пришло время, когда она может высказываться, реагировать на любые выпады против неё, протестовать и открыто обсуждать вопрос. Бывший глава АИМК считает, что фактически это знак того, что концепция свободы слова, созданная под руководством президента, работает на практике.

«Благодаря свободе слова вы можете заявить об оказанном на вас давлении, свободно выражать свое мнение на равных условиях с государственной организацией, высказавшейся против вас. Это вестник того, что времена, когда „били по шапке“, вручали письмо и говорили „сиди тихо“, прошли. Конечно, трудностей много, но кто говорил, что будет легко? И пока не достигнем этого уровня, и нам нелегко защищать вас и сложно постоять за себя. Именно поэтому в этот раз мы молчали, наблюдали и не комментировали ситуацию. Дебаты только на пользу, они закаляют», — рассказал он.

Комил Алламжонов поддержал СМИ и указал, что они находятся на правильном пути.

«Самое главное, знайте, что этому процессу могут препятствовать или сопротивляться, но это бесполезно. Большое колесо запущено. И его не остановить. Потому что концепция этой реформы создана очень тщательно!» — указал он.

Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа добавил, что «чиновники, которые называют нас плохими из-за нашей работы, завтра, уйдя в отставку, став обычными гражданами, пополнив ряды общества, поймут, что пресса облегчает боль людей».