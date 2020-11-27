Агентство информации и массовых коммуникаций в пятницу выступило. с официальным заявлением по поводу публикаций интернет-СМИ, в которых они сообщили о получении от агентства предупреждений за распространение информации, не соответствующей требованиям законодательства. Среди получивших предупреждения, датированные 20−22 ноября, были «Газета.uz», Kun.uz, Daryo.uz, Podrobno.uz и Repost.uz.

Напомним, «Газета.uz» была предупреждена о «серьёзных правовых последствиях» за публикацию новости, в которой говорилось о расхождении статистики пациентов в COVID-больницах, опубликованных пресс-службой президента, и данных Минздрава о больных коронавирусом. «Газета.uz» назвала письмо чрезмерной реакцией на обычную новость.

В Daryo.uz, комментируя письмо АИМК по той же теме статистики, заявили, что в будущем изданию придется перепроверять информацию, публикуемую пресс-службой президента. Стало также известно, что ранее Daryo.uz получло предупреждение за новость о покраске высохшей травы в Кашкадарье в преддверии визита главы государства.

Предупреждение, направленное Kun.uz, было по другому вопросу. Издание собрало мнения пользователей социальных сетей об актуальной теме последний недель — проблемах с газо- и электроснабжением. Редакция Kun.uz оценила письмо АИМК как «давление на свободу журналистской деятельности» и призвала вместо «борьбы» с журналистами направить внимание на решение существующих в стране проблем.

АИМК в своем заявлении отмечает, что «обеспечение свободы слова и СМИ является приоритетом государственной политики Узбекистана» и что агентство «в рамках своих полномочий всегда стоял и будет стоять на страже интересов средств массовой информации, которые по праву сегодня начинают занимать роль „четвертой власти“».

«Вместе с тем, в последнее время в некоторых СМИ, социальных сетях и различных мессенджерах наблюдается публикация неподтвержденной информации, имеются факты распространения недостоверных сведений», — говорится далее в заявлении.

По информации агентства, в СМИ встречались факты: разжигание межрелигиозной вражды (Effect.uz, Hordiq.uz), распространения порнографической информации, пропаганды насилия (Nova24.uz) и другие.

Будучи уполномоченным органом по разработке и реализации единой государственной политики Узбекистана в области информации, АИМК «имеет право выдавать предупреждения, заключения и обязательные для исполнения предписания по выявленным нарушениям», напомнили в агентстве, пояснив причины направления предупреждений в онлайн-СМИ:

На сайте «Kun.uz» «различные комментарии, оскорбления и призывы отдельных пользователей социальных сетей были представлены как общественное мнение»;

В материалах, размещенных на сайтах «Газета.uz», Daryo.uz, Podrobno.uz и Repost.uz, «была поставлена под сомнение статистика зараженных коронавирусной инфекцией, не представлены официальные разъяснения по данному вопросу».

«Агентство убеждено, что главная цель журналистики — ответственно доводить до общества всесторонне проверенную и объективную информацию, в которой представлены все точки зрения», — говорится в заявлении.

Далее АИМК перечисляет работу, проводимую для обеспечения открытости и доступности госорганов: «только с марта агентством было организовано более 700 пресс-конференций и брифингов». На базе АИМК и Национального пресс-центра запланировано провести ещё более 100 пресс-конференций и более 80 пресс-туров.

На ноябрь-декабрь запланировано проведение «120−150 различных медиа-мероприятий в каждом регионе страны. Все это для того, чтобы СМИ могли беспрепятственно получать необходимую информацию из первоисточников».

При АИМК и его региональных подразделениях создается «Диалоговых площадок». Проект направлен «на защиту и обеспечение прав представителей СМИ и блогеров, предоставление им необходимых юридических консультаций и помощи».

«Агентство со всей ответственностью заявляет о своей готовности оказывать всестороннюю практическую помощь журналистам и блогерам, создавая все необходимые условия для конструктивного и открытого диалога госорганов со СМИ и общественностью, тем самым гарантируя обеспечение в стране свободы слова и развитие средств массовой информации», — подчеркивается в заявлении.