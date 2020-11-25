Кабинет министров 21 ноября принял постановление по совершенствованию деятельности ассоциации «SOS — детские деревни». Документ разработан для развития семейных и других альтернативных форм устройства детей-сирот, а также их быстрого социального приспособления к общественной жизни, сообщила Norma.uz.

Согласно документу, подразделения «SOS — детские деревни Узбекистана» будут переименованы: детские деревни — в службы альтернативного ухода за детьми, дома молодёжи — в службы сопровождения молодёжи и социальные центры — в службы предотвращения социального сиротства.

К задачам службы альтернативного ухода относятся: создание среды, схожей с условиями жизни в семье, защита жизни и здоровья детей, обеспечение среднего образования, формирование навыков к труду и другие.

Основная цель службы социального сопровождения — это формирование самостоятельности ребёнка-сироты, которая выражается в способности и умении без постоянного руководства и помощи извне ставить перед собой значимые цели и достигать их.

Профилактика социального сиротства подразумевает комплекс мер по работе с родителями и детьми для формирования и сохранения нормальных семейных отношений, ориентации на здоровый образ жизни, развитие института семьи и брака.