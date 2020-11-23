Случай в андижанской школе, где детей вывели на улицу в холод без верхней одежды на «агитационное мероприятие», в очередной раз вызвал привычный ход возмущающейся мысли в соцсетях. Глубокая и нужная задумка прививания любви к Родине сызмальства превращается стараниями чиновников в какую-то нелепейшую показуху.

Вид детей, стоящих стройными рядами в коридоре гостеприимства или выступающих перед тепло одетыми гостями в сценических костюмах, приятно греет сердце организаторов мероприятия. В то время как самих школьников пробирает мороз, вызванный отнюдь не мыслями о патриотизме.

На фоне всей этой фантасмагории важно не просмотреть главного. Не только в умах взрослых, чей запас патриотизма и так давно испытывается на прочность, но и школьников крепость зарождающихся мыслей и чувств по итогам такой «агитации» также подвергается серьезной проверке.

Вряд ли найдется много людей, готовых поверить в то, что произошедшее в Андижане стало результатом какого-то единичного сбоя и привязано к какой-то конкретной географии. Проницательный читатель всегда будет прав: в административном рвении нельзя найти ни последовательности, ни логики, просто здесь общественный разнос случился, а в других местах обошлось.

В сущности, схема показухи действительно не изменилась за последние несколько десятилетий. Нового в ней лишь то, что случай в Андижане вывести наружу, как это у нас заведено в последнее время, помогли блогеры и СМИ. Но сколько таких «акций», о которых мы так и не узнаем, проводится всякий раз, когда местное начальство решает поразить своим креативом высоких гостей?

Сегодня принято говорить о важных символах и не обращать внимание на их смысл. Почему-то авторы иезуитских (а как еще назвать построение детей на морозе без верхней одежды?) решений едины во мнении, что достаточно создать внешний визуальный порядок, а внутреннее содержание подтянется как-то само собой.

Если говорить конкретно о средней школе, то она не сможет рассчитывать на поддержку со стороны общества, если ученики в ней будут рассматриваться как средство для набора очередных очков перед очередной комиссией. Тогда ёрничанье и насмешки в соцсетях — единственная реакция, какой мы будем отвечать на такие игры в показуху.

Впрочем, сколько бы ни происходило вокруг подобных акций, которые делаются исключительно ради того, чтобы написать о них в отчете и сдать в вышестоящие инстанции, это все равно суть понятия патриотизма не меняет. Живое чувство не требует линеек и комиссий. Поддерживать, прислушиваться, не давить, не заставлять непременно ходить строем и петь хором — вот что главное в воспитании патриота и жителя нового Узбекистана.

Сложно назвать момент, когда тема «потемкинских деревень» вновь вернулась. Да и уходила ли она когда-то? Может быть, мы настолько уверовали в начавшуюся «оттепель», что закрыли глаза на остальное — мол, ну хочется вам регулярно пыль в глаза начальству пускать — пускайте, но только сделайте что-нибудь важное для страны. Только частности здесь всегда суть общего. Если допускать такое всякий раз, то наверняка тогда точно наступят заморозки в обществе и обновленной страны нам не построить.

Мнение автора может совпадать с мнением редакции.