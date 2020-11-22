22 ноября в социальных сетях распространились фотографии учеников школы №43 Андижана, которые на морозе, выстроившись в два ряда, без верхней одежды и с флажками встречают местных чиновников.

На фото можно увидеть не растаявший снег и взрослых мужчин и женщин в куртках и пальто. Блогер Нозим Сафаров написал, что детей, несмотря на холодную погоду, вывели на улицу в рамках агитационного мероприятия.

Фото: Otabek / Telegram.

В пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана на запрос «Газеты.uz» сообщили, что министр Шерзод Шерматов ранее строго предупреждал всех директоров школ и руководителей территориальных управлений народного образования о недопустимости подобных случаев.

«Запрещается допускать такое, встречать кого-либо таким образом. Министр категорически предупредил об этом», — отметили в министерстве.

Управление народного образования Андижанской области сообщило о создании рабочей группы для изучения ситуации.