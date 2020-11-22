22 ноября в социальных сетях распространились фотографии учеников школы №43 Андижана, которые на морозе, выстроившись в два ряда, без верхней одежды и с флажками встречают местных чиновников.
На фото можно увидеть не растаявший снег и взрослых мужчин и женщин в куртках и пальто. Блогер Нозим Сафаров написал, что детей, несмотря на холодную погоду, вывели на улицу в рамках агитационного мероприятия.
Фото: Otabek / Telegram.
В пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана на запрос «Газеты.uz» сообщили, что министр Шерзод Шерматов ранее строго предупреждал всех директоров школ и руководителей территориальных управлений народного образования о недопустимости подобных случаев.
«Запрещается допускать такое, встречать кого-либо таким образом. Министр категорически предупредил об этом», — отметили в министерстве.
Управление народного образования Андижанской области сообщило о создании рабочей группы для изучения ситуации.
Уринбек Адаев
Позор и еще позор. Все только для галочки.
Azamat Zakirov
Это сверх маразм!
Mad Man
Как в северной Корее! Тупизм!
Дастан Рустамович
Настоящая суть пропаганды
Eugenie Muminova
Ну это же наш менталитет! То детей выстраивают в шеренги, то девушек постарше в вузах заставляют приходить в национальных платьях и расставляют их к приходу гостей. Дети и женщины как предмет интерьера, а чего такого? Они ж не люди, а так — недочеловеки. И при этом мы слышим от местных деятелей, что надо, мол, фильмами и статьями укреплять наши традиции и скрепы. Вот это же наши традиции, не правда ли? Ведь не из фильмов американских нахватались? Вот это надо укреплять и сохранять?
мохинур суярова
Идиотизм. Доказывает глубокую тупость самих преподователей. Браво, здоровые детишки, будущее страны.
Александр Шилов
Предлагаю заранее вывести директора и учителей с флажками без верхней одежды встречать Президента Узбекистана!