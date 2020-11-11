В школах Узбекистана перед началом занятий учащиеся будут исполнять гимн, а в перерывах слушать стихи и песни о родине. Об этом говорится в соответствующем письме за подписью заместителя министра народного образования Дильшода Кенжаева. Подлинность документа подтвердили в пресс-службе МНО.

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В письме замминистра просит министра народного образования Каракалпакстана, руководителей Главного управления народного образования Ташкента и УНО областей, а также директоров школ в системе МНО организовать исполнение «в унисон» гимна учениками и учителями перед занятиями, а в перерыве — прослушивание стихов и песен о родине (исходя из возможностей школ посредством радио или громкоговорителя).

Кроме того, в письме говорится, что министерство составило список рекомендованных стихов, песен и видеороликов в рамках агитационно-просветительских мероприятий «Новый Узбекистан — новое мировоззрение». В интервью Kun.uz Дильшод Кенжаев сообщил, что речь идет о произведениях 50 представителей узбекской литературы, таких как Чулпан, Фитрат, Ойбек, Хамиа Олимжон, Миртемир, Зульфия, Эркин Вахидов, Абдулла Арипов и других, а также песнях 41 исполнителя.

Отмечается, что реализация данных мер предусмотрена протоколом собрания Администрации президента от 23 октября.

Ранее, 2 ноября, УзА сообщило о начале работы оргкомитета и республиканского штаба по проведению агитационно-просветительских мероприятий «Новый Узбекистан — новое мировоззрение». Эти мероприятия организуются, чтобы донести до народа суть и значение проводимых реформ и поднять настроение людей, отмечалось в сообщении агентства.

Кроме того, созданы агитационная группа «Маърифат» и республиканские пропагандистские группы, состоящие из членов Союза писателей, политиков, ученых, деятелей культуры, художников, психологов и молодежи.

Республиканский центр духовности и просветительства уже приобрел железнодорожные (300 млн сумов) и авиабилеты (200 млн сумов) для агитационных групп, которые отправятся из Ташкента в регионы.

На совещании 30 октября президент Шавкат Мирзиёев заявил, что школа — это не только образовательное учреждение, но и место духовно-нравственного воспитания. Глава государства подчеркнул необходимость привлечения к этой работе местных поэтов и писателей, ежемесячной оплаты их деятельности из фонда директоров школ и местных бюджетов.