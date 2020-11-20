Президент Шавкат Мирзиёев 19 ноября ознакомился с проектом жилого комплекса «Яшил водий» («Зеленая долина») в городе-спутнике Ташкента, расположенном рядом с Алмазарским районом. Презентацию проекта провел хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.

Фото: «Узбекистан 24».

Напомним, 12 июня глава государства предложил передать часть Ташкентского района в состав района Алмазарского района и построить новые жилые массивы и предприятия. Тогда сообщалось, что город разместится на площади 260 га, где появятся сквер, сады шириной в 20 м, пешеходные зоны, велосипедные дорожки, прибережная зона длиной в 14 км вдоль канала Дамарык. На территории также создадут торговые пункты, которые обеспечат работой минимум 5000 человек.

Фото: «Узбекистан 24».

Для задействования резервов для новых проектов президент предложил выделить 200 га земли в Ташкентском районе на границе с Алмазарским районом и организовать новую промышленную зону. На будущих предприятиях промзоны планируют создать не менее 60 тысяч новых рабочих мест.

Согласно представленному в четверг проекту, на территории площадью более 200 га планируется построить многоэтажные дома для более чем 150 тысяч человек, школу, детский сад, парк и коммерческую зону.

Фото: «Узбекистан 24».

Согласно протоколу Администрации президента от 22 июня (копия есть у «Газеты.uz»), подготовленному по итогам визита Шавката Мирзиёева в Алмазарский район, следует, что заказчиком в строительстве города-спутника определена инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» столичной администрации.

Фото: «Узбекистан 24».

В протоколе отмечается, что главный проектировщик и главный подрядчик будут определены путем проведения тендерных торгов, а мастер-план и генеральный план города будут разработаны совместно с иностранными проектными организациями. Если ответственными за строительство в городе-спутнике инженерных сетей определены министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, то строительство автомобильных дорог и путепроводов должно осуществляться хокимиятом Ташкента.

Ранее Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру вынес на обсуждение проект постановления Законодательной палаты Олий Мажлиса о создании в составе Ташкента города-спутника и промышленной зоны.