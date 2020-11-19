Европейский союз выделил странам Центральной Азии 134 млн евро для решения неотложных потребностей системы здравоохранения и социально-экономических проблем, вызванных пандемией COVID-19, сообщили в Европейской службе внешних связей по итогам 16-го заседания министерской конференции «ЕС — Центральная Азия».

Встреча проходила 17 ноября в формате видеоконференции. Узбекистан представлял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Средства были предоставлены для удовлетворения насущных и долгосрочных потребностей стран Центральной Азии, в частности, для укрепления систем здравоохранения, водоснабжения и санитарии и устранения социально-экономических последствий кризиса, отмечается в сообщении.

На встрече стороны также обсудили взаимодействие в экономической, транспортной сферах, а также вопросы экологии, энергетики и безопасности.

Участники встречи приветствовали предложение Узбекистана провести в 2021 году министерскую конференцию «ЕС — Центральная Азия» по взаимосвязанности и устойчивому развитию.