Фармацевтический производитель Pfizer (США) и биоинженеринговая компания BioNTech (Германия) объявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID-19.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, их вакцина BNT162b2 показала эффективность выше 90% среди добровольцев, ранее не болевших COVID-19. Выводы основаны на первом промежуточном анализе эффективности, проведенном независимым комитетом по мониторингу данных.

Третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 стартовала 27 июля, в ней приняли участие 43,5 тысячи человек. Защита достигается через 28 дней после первоначальной вакцинации, которая состоит из двух доз. О каких-либо серьезных побочных эффектах у испытуемых не сообщается.

В компаниях добавили, что вакцина поступит на рассмотрение в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) к третьей неделе ноября.

На основе текущих прогнозов Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 миллионов доз вакцин в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз в 2021 году.