17 ноября Министерство финансов объявило о размещении суверенных международных облигаций Узбекистана (евробондов) на Лондонской фондовой бирже.

Как уточнили «Газете.uz» в Минфине, еврооблигации, номинированные в долларах, будут выпущены сроком на 10 лет. Планируемый объем выпуска не сообщается, однако, по данным источника в финансовых органах, ориентир — 1 млрд долларов.

Еврооблигация — долгосрочные ценные бумаги в валюте, иностранной для эмитента. Евробонды выпускают международные организации, правительства, крупные корпорации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок — от 1 года до 40 лет. Через определенное время должен произойти обратный выкуп. Несмотря на приставку «евро» (первые такие ценные бумаги появились в Европе), сегодня их выпускают на разных рынках в разной валюте.



Международным инвестиционным банкам и юридическим фирмам направлены запросы на предложения, и на конкурсной основе отобраны следующие банк-андеррайтеры, совместные букраннеры и юридические консультанты:

банк-андеррайтеры — Сiti (США), J. P. Morgan Сhase (США), Societe Generale (Франция), VTB Capital (Россия) и «Газпромбанк» (Россия);

юридический консультант — White & Case LLP (Великобритания).

Кроме того, Министерство финансов также подготовило проспект эмиссии и другие юридические документы.

В рамках роуд-шоу планируется провести телеконференцию с международными инвесторам, в которой принимают участие международные инвесторы из таких стран, как США, Великобритания, Германия, Франция, Дания и Швейцария. Также, 17−18 ноября состоятся телеконференции с международными инвесторами в формате «один на один».

19 ноября Минфин примет решение о выпуске суверенных еврооблигаций, исходя из ситуации на мировых финансовых рынках.

В конце ноября 2019 года заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров сообщал, что в 2020 году Узбекистан может вновь выпустить государственные еврооблигации на сумму не менее 500 млн долларов.

Первые в своей истории 5- и 10-летние евробонды на общую сумму в 1 млрд долларов Узбекистан разместил в феврале прошлого года. Размещение также произошло на Лондонской фондовой бирже. Минфин отмечал, что тогда после открытия торгов объем заказов (спрос) превысил 8,5 млрд долларов, тогда как Узбекистан размещал не более 1 млрд долларов.