Узбекистан рассматривает возможность выпуска нового транша евробондов (международных облигаций) в 2020 году. Об этом «Газете.uz» сообщил заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров.

По его словам, решение о размещении государственных еврооблигаций будет приниматься исходя из ситуации на рынке и потребностей бюджета.

«Мы собираемся [выпустить евробонды] минимум на 500 млн долларов. Если будем выходить на рынок, то минимум 500 млн долларов», — отметил он.

Ранее Министерство финансов и Центральный банк в совместном комментарии сообщали, что в 2019 году не планируется дополнительный выпуск суверенных международных облигаций.

«Выпуск международных облигаций на мировых рынках капитала является одним из наиболее эффективных и перспективных рыночных инструментов привлечения внешнего финансирования как для правительства Узбекистан, так и для государственных и частных компаний», — отмечалось в сообщении.

Первые в своей истории 5- и 10-летние евробонды на общую сумму в 1 млрд долларов Узбекистан разместил в феврале этого года.