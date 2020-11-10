Вечером 10 ноября, в 19:37, произошло землетрясение в Таджикистане, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Магнитуда в эпицентре составила 5,2. Глубина — 183 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 296 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Ташкент (296 км) — 2 балла;
  • Наманган (263 км) — 2 балла;
  • Андижан (270 км) — 2 балла;
  • Фергана (207 км) — 2 балла;
  • Гулистан (240 км) — 2 балла;
  • Джизак (272 км) — 2 балла;
  • Самарканд (321 км) — 2 балла;
  • Термез (334 км) — 2 балла.