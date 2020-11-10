Вечером 10 ноября, в 19:37, произошло землетрясение в Таджикистане, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда в эпицентре составила 5,2. Глубина — 183 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 296 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Ташкент (296 км) — 2 балла;
- Наманган (263 км) — 2 балла;
- Андижан (270 км) — 2 балла;
- Фергана (207 км) — 2 балла;
- Гулистан (240 км) — 2 балла;
- Джизак (272 км) — 2 балла;
- Самарканд (321 км) — 2 балла;
- Термез (334 км) — 2 балла.