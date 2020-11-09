Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 ноября примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в формате видеоконференции.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в повестку дня этой встречи, проводимой под председательством российской стороны, включены вопросы углубления многопланового взаимодействия в рамках ШОС в контексте усиления новых глобальных вызовов и угроз.

Главы делегаций государств-членов и наблюдателей проанализируют современный уровень и обсудят перспективы развития многосторонних отношений по приоритетным направлениям, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Ожидается, что с видеообращением к участникам саммита также выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По итогам заседания планируется принятие Московской декларации и пакета документов, направленных на расширение взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС, в том числе в области обеспечения безопасности, экономической кооперации, внедрения цифровых технологий, развития сельских территорий, эффективного противодействия эпидемиям и в других сферах.