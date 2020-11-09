Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса (США).

Из числа заболевших более 1,2 миллиона человек скончались, 32,8 миллиона — выздоровели.

Наибольшее число случаев заражения COVID-19 среди всех стран мира выявлено в США (9,9 миллиона). За ними следует Индия (8,5 миллиона), Бразилия (5,6 миллиона), Франция (1,8 миллиона) и Россия (1,7 миллиона).

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта, когда общее число заболевших в мире составляло 118 тысяч человек.

В Узбекистане, по официальным данным Министерства здравоохранения на утро 9 ноября, зарегистрировано 68,7 тысячи случаев COVID-19, скончались 585 человек.