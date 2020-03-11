Распространение коронавируса COVID-19 в мире приобрело характер пандемии, заявил на брифинге в Женеве в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится», — сказал он.

Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах. По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.

Узбекистан остается одной из стран, где случаев коронавируса не выявлено.

На сайте ВОЗ доступны рекомендации для населения, частые вопросы и другая информация по коронавирусу.