Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 октября провел совещание, посвященное продуктивности отраслей промышленности, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить к концу года наращивание добычи природного газа и дополнительные поставки газа на внутренний рынок.

Кроме того, поставлена задача добыть 740 тысяч тонн нефти и конденсата, произвести 203 тысячи тонн сжиженного газа и 125 тысяч тонн полиэтилена.

Источник: Госкомстат.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, за первые девять месяцев года производство природного газа снизилось почти на 20%, с 44,8 млрд до 36 млрд кубометров, газового конденсата — на 35%, с 1,5 млн до 1 млн тонн, угля — на 3%, с 2,7 млн до 2,6 млн тонн.

Кроме того, если за январь-сентябрь 2019 года Узбекистан заработал свыше 2 млрд долларов за счет экспорта природного газа, то в этом году — в 5,5 раза меньше, или 366,3 млн долларов. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса на внешних рынках экспорт добываемого в Узбекистане газа в Китай снизился в несколько раз, а в Россию — полностью прекратился.

16 октября на пресс-конференции, посвященной подготовке к осенне-зимнему сезону, представитель предприятия «Худудгазтаъминот» Абдусаттор Каюмов сообщил, что на сегодняшний день в Узбекистане имеется 3,7 миллиона потребителей природного газа и 3,3 миллиона — сжиженного газа.

По его словам, снижение экспорта газа не помогло увеличить поставки газа на внутренний рынок, поскольку потребление газа растет из-за строящихся многоэтажных домов, где проводится не централизованное отопление, а локальное. В каждой квартире устанавливается двухконтурный отопительный котел, который потребляет 2,4 кубометра газа в час, сказал Абдусаттор Каюмов.

«Где есть возможность обеспечить природным газом, мы поставляем природный газ. Но если мы попытаемся доставить газ в места, где нет такой возможности, проблем может стать больше. Поэтому мы поставляем газ до потребителей исходя из сегодняшних производимых объемов. Если объемы производства увеличатся, мы автоматически можно увеличить поставки газа», — отметил он.

В августе стало известно, что «Лукойл» приостановил экспорт газа в Китай со своих проектов в Узбекистане из-за слабого спроса. В результате компания договорилась с Узбекистаном перенаправить газ на внутренний рынок.

На недавнем совещании у президента по обсуждению госбюджета на 2021 год отмечалось, что имеется возможность обеспечения поступления в бюджет дополнительно 500 млрд сумов акцизного налога в результате полного удовлетворения потребностей экономики и населения в природном газе, а также упорядочения расчетов в этой сфере. За счет бесперебойных поставок электроэнергии на внутренний рынок в бюджет должно поступить дополнительно 250 млрд сумов НДС.