За последние два года в Узбекистане привлечены к ответственности 318 сотрудников правоохранительных органов, сообщил генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев на межведомственном заседании в субботу.

В частности, группа сотрудников таможенных органов во главе с начальником таможенного пост ВЭД «Арк булак» в Ташкенте Ж. за взятки занижали стоимость товаров, импортируемых различными субъектами, тем самым нанесли ущерб интересам государства в размере 9 млрд сумов, отметил глава Генпрокуратуры.

В рамках следствия во время обыска дома начальника поста выявлены средства в 311 тысяч долларов, «полученных в виде взяток». Кроме того, за счет доходов от преступной деятельности он построил дом на участке площадью 8 соток в Бостанлыкском районе Ташкентской области, приобрел две квартиры и одно нежилое помещение в комплексе Tashkent City, а также автомобиль Captiva, указал Нигматилла Юлдашев.

В настоящее время Ж. и соучастники отвечают перед судом, сообщил генпрокурор.

На межведомственном заседании по обсуждению результатов борьбы с коррупцией, прошедшем в форме видеоселекторного совещания, приняли участие ответственные сотрудники Администрации президента, члены правительства, представители парламента, министерств и ведомств, правоохранительных органов и других организаций.

Ранее генпрокурор сообщил о задержании бывшего председателя правления Народного банка и «Микрокредитбанка», который также обвиняется в совершении ряда коррупционных преступлений.