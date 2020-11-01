30 октября Ташкентский городской административный суд удовлетворил жалобу компании UzAuto Motors и признал недействительным решение специальной комиссии Антимонопольного комитета Узбекистана. Напомним, что АМК ранее сообщал, что цены на автомобили завышались в среднем на 10%, в связи с чем компании было предписано снизить стоимость и сделать перерасчет клиентам. В ответ на это решение автопроизводитель заявил, что в нынешнем положении снижение цен «не представляется возможным» и подал в суд.

Несмотря на поражение, Антимонопольный комитет планирует подать апелляционную жалобу.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев считает, что все произошло так, как этого хотела компания UzAuto Motors.

«Усилия/затраты UzAuto Motors и поддерживающих ее людей прошли не зря. Они захотели это — это и произошло. Они сказали „будь“ — было. Если бы сказали „не будь“, то этого не было», — заявил он.

Парламентарий описал итоги суда как «победу старого Узбекистана над новым».

«Им предоставляется сколько угодно цветов, денег, силы и внимания. За исключением доверия и уважения людей… Но они могут оставаться победителями, великими и неравными и без доверия, которое ни гроша не стоит для них, и уважения. Потому что они в качестве „старого Узбекистана“ одержали победу над „новым Узбекистаном“. Короче говоря, поздравляем с победой „старого Узбекистана“ в новом Узбекистане… А суду нечего сказать», — отметил Расул Кушербаев.

Еще один парламентарий, член фракции УзЛиДеП Дониёр Ганеив утверждает, что решение суда по UzAuto Motors «зарубило на корню» все слова о борьбе с монополиями, создании здоровой конкурентной среды в стране, ожидаемых реформах.

«Хотя я уже давно слышал из нескольких источников, что решение суда предположительно будет в пользу „спекулянта“ UzAuto Motors, я до конца надеялся, что будет справедливое судебное разбирательство. Жаль, очень жаль…», — написал он.