В Дании власти приняли решение убить до 17 миллионов норок из-за нового штамма коронавируса, который может передаваться от этих животных людям, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

По ее словам, органы здравоохранения обнаружили у людей и норок штамм вируса, который снижает возможности организма вырабатывать антитела, что потенциально снижает эффективность будущих вакцин.

«Мы несем большую ответственность перед нашим собственным населением, но с обнаруженной мутацией мы несем еще большую ответственность и за весь остальной мир», — сказала Фредериксен на пресс-конференции.

Власти Дании заявили, что 5 случаев заражения новым штаммом вируса были зарегистрированы на норковых фермах и 12 случаев — у людей.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили Reuters, что получили от властей Дании информацию о заражении некоторых людей версией коронавируса с «некоторыми генетическими изменениями».

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки, пишет Meduza со ссылкой на местные СМИ. В стране насчитывается от 15 до 17 миллионов особей норок, которые живут на 1139 фермах. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. На 67 фермах животных уже убили. Премьер объявила о решении уничтожить всех норок после того, как число инфицированных ферм выросло до 207.

По оценкам правительства, уничтожение 15 миллионов особей норок может обойтись стране в сумму до 5 млрд крон ($785 млн), отмечает Associated Press.

После обнаружений нового штамма вируса 100 тысяч особей норок были убиты в Испании, 10 тысяч — в Нидерландах. Ученые проводят исследования, чтобы выяснить, как норки смогли заразиться и распространить инфекцию.