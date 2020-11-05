Центр экономических исследований и реформ при Администрации президента Узбекистана выпустил комментарий к интервью главы центра Обида Хакимова изданию Kun.uz. Ранее глава ЦЭИР со ссылкой на данные Всемирного банка сообщил, что черта абсолютной бедности в Узбекистане рассчитывается в пределах 5600 сумов в день на одного человека, что вызвало общественный резонанс в социальных сетях. «Газета.uz» публикует разъяснение центра с некоторыми сокращениями.

Обид Хакимов. Фото: Uzreport TV

В интервью Обид Хакимов перечислил критерии бедности и их определение. В частности, он предоставил информацию о критериях, по которым рассчитывается количество бедных в стране.

Он упомянул несколько методов выявления бедности, один из которых — рассчитать долю населения, зарабатывающую менее 3,2 доллара США, по паритету покупательной способности (ППС), используемому Всемирным банком.

ППС — это соотношение валют разных стран, которое устанавливается по их способности купить одинаковый набор товаров и услуг. В частности, в 2018 году стоимость 1 доллара США по ППС для Узбекистана составила 1784 сум, а в 2019 году составила 2091 сум. Отметим, что Всемирный банк еще не объявил официальные данные на 2020 год.

Например, хлеб в США стоит 2,5 доллара, в Узбекистане — 0,2 доллара (2000 сумов). Другими словами, цена на хлеб в Узбекистане в 13 раз ниже. Чтобы избежать такой разницы, Всемирный банк разработал ППС — паритет покупательной способности.

Существует еще несколько подобных методов. Причина, по которой их так много, — в том, что нет идеальных методов, и единое определение бедности в мире не сформировано. В интервью было перечислено несколько методов, но не было сказано, какой метод подходит для Узбекистана.

У каждой страны в мире существуют свои национальные критерии и пороговые значения определения и измерения уровня бедности. При этом следует различать такие понятия как «бедность», «малообеспеченность», «нищета», «крайняя нищета» и др.

Один из способов, который использует Всемирный банк для сопоставления стран мира по уровню «бедности», состоит в измерении «бедности» по критерию или пороговому значению, равному 3,2 долларов в день (для развивающихся стран с уровнем доходов ниже среднего, таких как Узбекистан).

Основное внимание в той части интервью директора ЦЭИР Обида Хакимова изданию Kun.uz, которое было буквально «вырвано из контекста», а затем неправильно интерпретировано и распространено в СМИ и социальных сетях и вызвало большой общественный резонанс, уделяется такому понятию, как паритет покупательной способности.

В частности, были приведены данные Всемирного банка:

ВБ устанавливает три международных линии уровня бедности: 1,9 доллара в день по паритету покупательской способности — для самых бедных стран, 3,2 доллара по ППС — для стран с уровнем доходов ниже среднего, 5,5 доллара по ППС — для стран с уровнем доходов выше среднего.

По критериям ВБ, если доход составляет 3,2 доллара на душу населения, или более 5600 сумов, то этот человек не относится к числу бедных.

*Стоимость ППС в размере 3,2 доллара США может составлять от 5500 до 6000 сумов с учетом экономических и социальных изменений в этом году. К примеру, тот набор товаров и услуг, который в США можно купить за 3,2 доллара, в Узбекистане согласно расчетам Программы международных сопоставлений стоил 5600 сум в 2018 году. Следовательно, определение уровня бедности по критерию 3,2 долларов в день для Узбекистана не есть точное измерение бедности.

Другой способ определяет уровень бедности по количеству потребленных килокалорий в день. Так, считается, что «бедным» является человек, потребляющий в сутки менее 2100 килокалорий.

Узбекистану еще предстоит определить свой национальный критерий и пороговое значение уровня бедности. Обид Хакимов в своем интервью перечислили разные существующие методы, обращая внимание аудитории на существование различных методов определения уровня бедности в разных странах.

Говоря о текущей ситуации, Обид Хакимов отметил, что неправильно оценивать доходы населения Узбекистана в сравнении с минимальными расходами, потреблением людей за рубежом. По его словам, есть другие показатели, которые рассчитаны Центром экономических исследований и реформ совместно со Всемирным банком.

В своем интервью Обид Хакимов сообщил со ссылкой на предварительные итоги по пилотному проекту ЦЭИР, что расчеты показали: житель Букинского района Ташкентской области потребляет 2300 килокалорий в день, что сопоставимо с 9300 сумов. По его словам, в городах и районах этот показатель может варьироваться в зависимости от цен на продовольствие в регионе. Он отдельно подчеркнул, что речь идет не о минимальной потребительской корзине и Министерство экономического развития и сокращения бедности работает над этим вопросом.

Обид Хакимов добавил, что результатом исследования ЦЭИР по апробации пилотного проекта в Ташкентской области стала разработка критериев оценки бедности.