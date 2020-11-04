Директор Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Обид Хакимов в интервью Kun.uz рассказал, как определяется черта бедности в Узбекистане.

По его словам, существует два типа бедности: абсолютная и относительная.

«Во многих странах бедность измеряется абсолютными величинами. Например, если человек зарабатывает меньше или потребляет меньше определенной величины, то этот человек считается бедным. Во всем мире под этим понимается количество пищи, которое человек потребляет, чтобы получить килокалории (ккал), необходимые для выполнения своих минимальных функций. ООН заявляет, что люди, потребляющие менее 1800 ккал пищи, считаются действительно бедными», — заявил он.

«Что касается относительной бедности, во многих развитых странах нет проблемы недоедания. В разрезе общего дохода населения бедными считаются 10−20% людей с самым низким уровнем дохода. Другой параметр — это минимальная потребительская корзина, куда добавляются не только продукты питания, но и услуги, непродовольственные товары, минимальные услуги и т. д. » — сказал глава ЦЭИР.

Обид Хакимов отметил, что относительно этих черт и параметров страны определяют свой уровень бедности, а затем проводят собственную политику по повышению благосостояния населения.

Кроме того, Всемирный банк устанавливает три линии уровня бедности. Ниже 1,9 доллара в день по паритету покупательской способности (ППС) — абсолютная бедность или нищета, в 3,2 доллара по ППС — международная черта бедности для стран с доходом ниже среднего, 5,5 долларов — для стран с доходом выше среднего.

ППС — соотношение валют разных стран, которое устанавливается по их способности купить одинаковый набор товаров и услуг.

«Если говорить про текущую ситуацию, то будет немного неправильными оценивать доходы населения Узбекистана в сравнении с минимальными расходами, потреблением людей за рубежом. У нас тоже есть много показателей, которые рассчитаны Центром экономических исследований совместно со Всемирным банком», — указал Обид Хакимов.

Президент Шавкат Мирзиёев в начале года заявлял, что 12−15% или 4−5 миллионов населения Узбекистана находится в состоянии бедности.

«Для стран с уровнем дохода ниже среднего черта бедности устанавливается в 3,2 доллара в день. То есть человек считается бедным, если его доход ниже этой цифры. 3,2 доллара — это по паритету покупательской способности. Например, что может купить человек за 3,2 доллара в Америке и в Узбекистане. Поэтому целесообразно считать в таком соотношении (через коэффициент пересчета на основе ППС). В 2020 году, по расчетам Всемирного банка, 3,2 доллара на 1 человека рассчитывается как 5600 сумов. Согласно расчету Всемирного банка, если в вашей семье проживают пять человек, если каждый член семьи зарабатывает больше 5600 сумов в день, то вас не включают в список бедных семей. На основе этого показателя уровень бедности в Узбекистане составляет 9−10%», — сказал он.

Коэффициент пересчета паритета покупательной способности — это количество единиц валюты, необходимое для покупки того же количества товаров и услуг на внутреннем рынке, которое доллар США способен купить в Соединенных Штатах.

Коэффициент пересчета паритета покупательной способности в Узбекистане. Источник: knoema / Всемирный банк.

Обид Хакимов, озвучивая показатель в 5600 сумов, по всей видимости, ориентировался на величину 2018 года, когда 1 международный доллар составлял 1784,4 сума, а черта бедности в 3,2 доллара в день — 5710 сумов (Обид Хакимов округлил до 5600 сумов). Согласно данным Всемирного банка, в 2019 году курс уже составляет 2091,2 сума за доллар (6691,8 сумов).

Что дальше

Для комплексного исследования бедности в Узбекистане 29 сентября президент поручил провести масштабное исследование в соответствии с международным опытом, сообщил Обид Хакимов. По его словам, исследование, которое проводится в стране, основано на работах нобелевских лауреатов по экономике Абхиджита Банерджи, Эстер Дюфло и Майкла Кремера. Они в 2019 году получили Нобелевскую премию за «экспериментальные подходы к борьбе с глобальной бедностью».

«В связи с этим необходимо было сформировать комплексное мышление о бедности среди государственных служащих, людей, борющихся с бедностью. Часто в разговорах с людьми становится ясно, что существует идея о том, что можно выбраться из бедности, найдя работу или взяв кредит и выполнив какую-то работу. Давать деньги в руки населению неэффективно для выведения из нищеты. Потому что это требует комплексного подхода. Сотрудникам, занимающимся данным вопросом, предоставлена полная информация об актуальности вопросов образования, социальной защиты, здоровья для населения», — заявил он.