Президент Шавкат Мирзиёев 3 ноября провел совещание, посвященное совершенствованию деятельности отечественной гидрометеорологической службы, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании отмечалось, что аэрологические наблюдения в Узбекистане не ведутся с 1995 года, что снижает надежность данных о погоде.

«Мы должны точно знать прогноз погоды. Если бы у нас в Бухаре станции работали хорошо, если бы заранее знали о ветре, то приняли бы меры. К сожалению, аэрологические наблюдения в Узбекистане не ведутся с 1995 года», — заявил он (видео).

По словам президента, если не пустить в сферу частный сектор, то текущими мерами не добиться изменений.

«Мы готовим большое постановление… Самая большая проблема — в сфере нет качества. Мы этому не учились, не было такого требования. На самом деле это сфера, которая приносит большую прибыль, но мы не обращали на это внимание. Мы сейчас реформируем сельское хозяйство, это нужно всем кластерам… Есть много возможностей для коммерциализации», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, в мае в результате штормового ветра и проливных дождей в Бухарской области был нанесен ущерб 41085 домам, 842 социальным объектам, уничтожено свыше 12 тысяч га пшеничных и 6400 хлопковых полей, а также теплицы и сады. Для поддержки населения и восстановления объектов инфраструктуры было направлено 164 млрд сумов в первом полугодии.