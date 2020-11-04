Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) объявило о ребрендинге. Обновлен сайт, разработан новый логотип агентства, а также запущен фотобанк. На сайте также появились 14 специальных разделов для каждого региона. Сообщается, что в скором времени появится и мобильное приложение информагентства.

В заявлении агентства говорится, что при разработке нового сайта основное внимание было уделено удобству пользователей, дизайн ресурса адаптирован под «упрощенное чтение» текста. Проделана также работа по ускорению работы самого ресурса.

Обновленный сайт УзА

«Новый логотип разработан в стиле минимализма, обеспечено сочетание официальности и простоты. При выборе цветовой гаммы учитывались разные формы подачи информации (текст, видео, фото, аудио) и источники (сайт, мобильное приложение, социальные сети)», — говорится в презентации обновленного сайта.

Новый логотип

Информагентство имеет базу фотоснимков и многолетний архив, который ежедневно пополняется фотографиями региональных фотокорреспондентов, рассказывает УзА.

«До сегодняшнего дня не было единой электронной системы, в которой были бы собраны все эти материалы с возможностью свободного просмотра и скачивания для пользователей», — пишет коллектив информагентства.

Фотобанк УзА

В дальнейшем агентство запустит онлайн-продажу фотографий через местные и зарубежные платежные системы, а ближайший месяц в честь обновления сайта снимки можно будет скачивать бесплатно.

Напомним, в декабре прошлого года президент подписал постановление о совершенствовании деятельности УзА. Были обновлены задачи информагентства, а также поручено до 1 мая 2020 года запустить новый сайт. В феврале этого года УзА разработало проект постановления правительства, которым планировал получить из госбюджета 5,4 млрд сумов.

Назначенный в июле заместителем директора УзА Хушнудбек Худайбердиев в интервью проекту Ular сообщал, что «был в шоке» от условий работы в информагентстве. «Условия, материально-техническая база, зарплаты — на ужаснейшем уровне», — отмечал он.