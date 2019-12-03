Президент Шавкат Мирзиёев 2 декабря подписал постановление о совершенствовании деятельности Национального информационного агентства Узбекистана (УзА), официального информагентства страны.

Документ направлен на «оперативное, качественное и объективное информирование всех слоев населения страны и мирового сообщества об истинной сути и содержании коренных преобразований, осуществляемых в Узбекистане, развитие национального информационного пространства, укрепление позиции республики в глобальном медиапространстве».

В постановлении отмечается, что «действующая система печати, СМИ, распространения информации, оперативного обеспечения населения страны объективной информацией, своевременного информирования мировой общественности о новостях Узбекистана, ознакомления соотечественников с событиями и происшествиями в зарубежных государствах не соответствует современным требованиям».

Основными задачами УзА определены оперативное освещение внутренней и внешней политики республики, «широкомасштабных реформ, осуществляемых в нашей стране, общественно-политических и социально-экономических изменений и преобразований, происходящих в обществе», законов, постановлений, официальных заявлений и докладов президента, постановлений палат Олий Мажлиса и правительства, информации об их деятельности, а также подготовка информационно-аналитических и аналитическо-критических материалов.

В списке задач также «формирование объективного мнения граждан относительно сути событий, вызывающих повышенный интерес общественности, своевременное информирование населения о таких происшествиях с целью предупреждения использования информации в подрывных и иных противоправных целях».

Агентство будет вести базу данных (информационных, фото- и видеоматериалов) о социальном, экономическом, политическом, историческом и культурном развитии Узбекистана для использования всеми СМИ, физическими и юридическими лицами, а также создавать социальные проекты, направленные на раскрытие особенностей культуры, национальных обычаев и традиций узбекского народа.

В составе УзА будет создан Медиацентр, который будет готовить информационно-аналитические и мультимедийные материалы, вести трансляции, передачи и онлайн-репортажи с мест событий, перерабатывать аудио- и видеоматериалы, передавая их через свой сайт средствам массовой информации.

При УзА также будет сформирован Консультативный совет по налаживанию системной деятельности и установлению эффективного сотрудничества агентства с государственными органами и негосударственными организациями.

Постановлением намечено до 1 мая 2020 года запустить новый портал УзА, предоставляющий возможности распространения аудио- и видеоинформации и ее загрузки коммерческим путем.

К весне планируется разработать усовершенствованную систему оплаты труда сотрудников УзА «на основе рыночных принципов с изучением передового международного опыта».