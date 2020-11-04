Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина выступил с приветственным видеообращением к участникам церемонии открытия третьей Китайской международной выставки импортных товаров «CIIE-2020» в Шанхае, сообщила пресс-служба главы государства.

В своем выступлении он остановился на наиболее важных аспектах расширения торгово-экономического сотрудничества.

«Мы ведем активную работу по гармонизации нашей нормативно-правовой базы с международными стандартами. Совершенствуем и существенно упрощаем механизмы таможенно-тарифного, фискального регулирования и экспортно-импортных процедур, продолжаем формирование „зелёных коридоров“», — сказал президент.

В этой связи Шавкат Мирзиёев предложил согласовать номенклатуру востребованной на рынках двух стран продукции и стимулировать направление инвестиций в проекты по организации ее выпуска.

Говоря о развитии транспортного сотрудничества, президент отметил, что «сегодня Центральная Азия, как и во времена Великого шелкового пути, вновь может стать „узловым хабом“ торгово-экономических и транспортно-транзитных коридоров между Европой и Азией».

«Приветствуем открытие нового мультимодального транспортного коридора Китай-Кыргызстан-Узбекистан, выступаем за ускорение проработки проекта строительства железной дороги по этому маршруту», — сказал глава государства.

Президент Узбекистана предложил объединить усилия в формировании в рамках инициативы «Один пояс, один путь» интегрированной сети «сухих портов», логистических и оптово-дистрибьюторских центров.

«Большое значение имеют инициативы по созданию новых транспортных коридоров, соединяющих железнодорожные системы Центральной и Южной Азии. Это позволит замкнуть сухопутную транспортную систему Евразийского континента», — добавил он.

Шавкат Мирзиёев также напомнил, что на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Узбекистан выступил с предложением по созданию под эгидой ООН Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, и выразил надежду на поддержку этой инициативы партнерами и международными организациями.

Президент напомним, что Узбекистан форсирует свое индустриальное развитие, проводит политику сокращения сырьевого экспорта, диверсификации и наращивания производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

«В данном контексте выступаем за активное развитие промышленной кооперации, организацию новых совместных производств, в первую очередь по глубокой переработке минерально-сырьевых ресурсов и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью для выхода на экспортные рынки», — сказал он.

В этих целях Шавкат Мирзиёев предложил принять совместную программу промышленной кооперации и стимулировать представителей бизнеса двух стран на реализацию общих проектов с помощью инструментов совместных инвестиционных фондов, гарантирования и страхования инвестиций.

Кроме того, президент предложил выработать совместные меры по более широкому внедрению информационных технологий в сферы международной торговли, таможенного оформления, транспорта, образования.

«Важное значение имеет дальнейшее увеличение объемов торговли за счет использования электронных торговых площадок. Узбекистан готов к сотрудничеству по реализации перспективных предложений в области электронной коммерции», — подчеркнул глава государства.

«Ключевым вопросом глобальной повестки дня остается ситуация с пандемией COVID-19. Не исключено, что этот кризис может иметь затяжной характер», — сказал президент.

В этой связи Шавкат Мирзиёев предложил усилить сотрудничество в медицинской сфере, обмен опытом в противодействии пандемии и эпидемиологическим угрозам трансграничного характера.

По данным пресс-службы президента, на церемонии с обращениями также выступили президенты Сербии, Чили, ЮАР, главы правительств Испании и Пакистана.

В рамках выставки 5 ноября в Шанхае планируется проведение Узбекско-Китайского бизнес-форума. В его работе примут участие около 150 представителей крупных китайских торговых и инвестиционных компаний. В ходе форума состоится презентация инвестиционного, экспортного и туристического потенциала Узбекистана.