Кабинет министров Узбекистана 30 октября принял постановление об организации деятельности Института государства и права в системе Академии наук страны.

Основными задачами Института государства и права определены:

оказание консультационной и экспертной поддержки в проведении реформ в обществе и государственном строительстве, судебно-правовой и социально-экономической сферах;

подготовка предложений по совершенствованию правовому регулированию отношений законодательной, исполнительной и судебной властей, правоохранительных и других органов.

проведение межнаучных фундаментальных исследований в государственном и правовом сферах;

сотрудничество с органами государственного управления и хозяйственными объединениями, заключение соглашений с институтами гражданского общества, международными и зарубежными организациями по поводу правовых исследований;

координация и методическое обеспечение научно-практической деятельности республиканских высших учебных заведений и научных организаций в области государства и права, а также создание Координационного совета по изучению проблем государства и права.

Институт будет выпускать печатаемый на постоянной основе журнал «Государство и право». Он также получил право публикации общественных и индивидуальных монографий, учебно-методической литературы и обозрений.

Финансирование института в 2020 году будет осуществляться за счет средств, выделенных из госбюджета для Академии наук. Министерству юстиции совместно с Министерством инновационного развития поручено до 20 декабря разработать программу научно-исследовательских работ на 2021−2025 годы.