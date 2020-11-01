В порядке эксперимента незагруженные школы предлагается передать в доверительное управление на конкурсной основе. Об этом стало известно 30 октября на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева.

Отмечается, что из-за низкого качества образования и недостаточности материально-технической базы некоторые школы остаются незагруженными. Например, в 32 школах Ташкента низок уровень охвата учащихся. С 2021 года их могут передать в доверительное управление «в связи с созданием широких условий для частных учебных заведений в стране».

На совещании также затронуты вопросы внедрения современного менеджмента в школах. Отныне директора школ будут назначаться на конкурсной основе по согласованию непосредственно с местными кенгашами. Каждый кандидат должен будет представить собственную программу повышения показателей школы в течение следующих 3 лет и ежегодно отчитываться перед кенгашами.

«У меня просьба к депутатам и сенаторам. Если сможете проконтролировать школы в своих избирательных округах, ваши имена останутся в истории. К следующему созыву вы подготовите основу для того, чтобы снова стать депутатом. Давайте приведем в порядок школы», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Вице-премьер по вопросам социального развития Бехзод Мусаев и министр народного образования Шерзод Шерматов (слева направо). Фото: пресс-служба президента.

Глава государства также подчеркнул, что необходимо пересмотреть учебную нагрузку и количество уроков в школах, создать методику, нацеленную не на механическое заучивание материала, а побуждение учащихся к рассуждению и анализу.

В качестве примера был приведен опыт Финляндии. Это одна из самых продвинутых в мире стран по общему уровню грамотности, естественным наукам и математике.

«Если не изменить методику обучения в школах, не изменятся ни качество образования, ни содержание, ни среда», — сказал президент.

Подчеркнута важность изучения и внедрения в общеобразовательных школах страны лучших в мире учебных программ и методик преподавания. Министерству народного образования поручено разработать Национальную учебную программу на основе изученного опыта и начать ее экспериментальное внедрение в образовательный процесс начиная с 2021/2022 учебного года.

Для эффективного введения новой методики все школьные учителя пройдут обучение по видеосвязи с участием зарубежных экспертов. Кроме того, будут изучены лучшие зарубежные учебники по школьным предметам математики, физики, химии, биологии и информатике.

На совещании указано на важность привлечения выпускников, не сумевших поступить в вузы, к занятию профессиями или предпринимательством. В связи с этим со следующего года планируется ввести практику изучения интересов и поэтапной профориентации учащихся начиная с 7-го класса. За школами будут закреплены промышленные, сельскохозяйственные и обслуживающие предприятия.

Указано на необходимость разработать рейтинг школ и на этой основе составить рейтинг качества образования в разрезе районов, городов и областей. По результатам рейтинга будет оцениваться деятельность директоров школ и их заместителей, учителей, хокимов и их советников по образованию.

Директорам школ, попавших в первую пятерку рейтинга, будет выплачиваться надбавка из местного бюджета. Директорам школ, попавших в первую пятерку рейтинга, будет выплачиваться надбавка из местного бюджета. В частности, директоры школ и их заместители получат поощрительные выплаты в размере от 3 до 12 минимальных размеров оплаты труда.

Кроме того, руководителям и методистам отделов народного образования, директорам и 2 ведущим учителям школ, занявшим первое и второе места в районном рейтинге, ежегодно будут предоставляться бесплатные двухнедельные путевки в санатории за счет профсоюзов. Предусмотрены и другие методы поощрения педагогов, сообщила пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев также отметил, что необходимо кардинально пересмотреть порядок определения категории учителей. Из более чем 490 тысяч педагогов, работающих сегодня в системе народного образования, 4% имеют высшую, 15% — первую категорию. Действующая система аттестации, состоящая из 4 этапов, остается чрезмерно бюрократизированной. В связи с этим ответственным лицам поручено упростить порядок присвоения категорий, перейти на двухэтапную систему, позволяющую оценивать знания педагогов в течение всего года.

Ранее президент признал, что 50-летняя система образования в Узбекистане постепенно исчезла. Для ее восстановления школы должны стать самой главной и важной работой государства и всего общества, подчеркнул он. По его словам, хокимы знают имена фермеров, а имена учителей и директоров школ — нет.