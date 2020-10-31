Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 октября провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам совершенствования системы образования и воспитания, ускорения развития науки в стране, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отметил глава государства в своем выступлении по случаю Дня учителей и наставников, наука, образование, воспитание — это краеугольный камень развития, сила, приумножающая мощь страны.

«Самый большой вопрос — положение в системе народного образования. В свое время у нас была большая и хорошая система, поведение, знания. К сожалению, правда, что 50-летняя система в Узбекистане постепенно исчезла. Если не приведем в порядок дошкольную и школьную систему образования, мы не сможем добиться поставленных целей», — подчеркнул президент.

По его словам, в основе всех реформ должны быть школы, а все меры направлены на превращение этой задачи в общенациональное движение, комплексное развитие системы образования, подготовку квалифицированных кадров.

«Мы — тянущийся к просвещению народ, который всегда почитал и уважал учителя. Когда я говорю об учителе, наставнике, то представляю себе самых уважаемых и дорогих для меня людей, интеллигентных и современных, искренних и добрых. Ведь именно педагог обучил всех нас и дал нам воспитание наряду с нашими дорогими родителями. Сегодня мы закладываем основу для новой эры развития Узбекистана. В этом процессе ближайшие наши помощники — это учителя и наставники, научная и творческая интеллигенция», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что жизнь каждой семьи, каждого ребенка неразрывно связана со школой, и школьный вопрос является для государства, всего общества делом первостепенной важности.

«Мы все доверяем учителям и наставникам наше самое ценное — жизнь и судьбу наших дорогих детей. Поэтому все мы должны оказывать должное внимание этим достойнейшим людям, которые оберегают это бесценное богатство и творят будущее», — отметил он.

Фото: пресс-служба президента.

На совещании отмечено, что результативность нынешних процессов модернизации, успех реформ и преобразований зависят от школьного образования и подготовки кадров новой формации. Поэтому многое зависит от директоров школ и учителей. Школы должны быть не только образовательным учреждением, но и культурным, интеллектуальным центром махалли, говорится в сообщении.

«Почему хокимы областей, городов, районов, особенно городские хокимы, не посвящают 50% времени обучению и воспитанию, почему не занимаются народным образованием? Хокимы знают имена фермеров, а имена учителей и директоров школ не знают. Школы — это самая главная и важная работа государства и всего общества», — подчеркнул он.

Отныне хокимы и руководители секторов, которые обращают внимание школам, учителям, духовности и культуре, будут награждаться государственными орденами и медалями, сказал глава государства.

Для дальнейшего совершенствования системы образования и воспитания страны, ускорения развития науки был разработан проект указа президента. В документе предлагаются решения по таким вопросам, как повышение авторитета и статуса учителей в обществе, полный пересмотр школьных учебных программ и методик, увязка школьного образования со следующими этапами образования, создание условий и стимулирование учителей к самосовершенствованию, освобождение их от лишней бумажной работы, улучшение инфраструктуры и духовной среды в школах (колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов провел анализ документа).

Важную роль сыграет кардинальное изменение подходов руководителей на местах и местных кенгашей к данному вопросу, внедрение механизмов ответственности и подотчетности, говорится в сообщении.

На совещании отмечалось, что «школа — это не только образовательное учреждение, но и место духовно-нравственного воспитания». Глава государства подчеркнул необходимость привлечения к этой работе местных поэтов и писателей, ежемесячной оплаты их деятельности из фонда директоров школ и местных бюджетов.

Важно создать здоровую конкуренцию в сфере высшего образования и увеличить охват, создать минимум один негосударственный вуз в каждом регионе, говорится сообщении.

«Рассмотренные сегодня вопросы требуют высокого уровня ответственности от руководителей всех уровней — от директоров школ до премьер-министра. Эта на первый взгляд незаметная работа станет мощным источником, способным в ближайшие 10−15 лет кардинально изменить облик всей страны и государства, — сказал Шавкат Мирзиёев.