Ряд транспортных средств освобожден от уплаты утилизационного сбора до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщило Министерство юстиции со ссылкой на постановление Кабинета министров.

Нулевая ставка утилизационного сбора применяется по отношению к:

грузовым автомобилям-тягачам (код ТН ВЭД 8701 20), с года выпуска которых не прошло 4 лет, соответствующие экологическому стандарту «Евро-5» и выше, а также прицепы и полуприцепы (коды ТН ВЭД 8716 31, 8716 39) возрастом до 5 лет;

новым грузовикам (коды ТН ВЭД 8704 22, 8704 23), а также новый специализированный транспорт (коды ТН ВЭД 8705 10, 8705 40, 8705 90);

транспорту, предназначенному для перевозки 10 и более пассажиров, включая водителя (код ТН ВЭД 8702 — городские и междугородные автобусы, троллейбусы и гиробусы) с возрастом до 4 лет, соответствующие экологическому стандарту «Евро-5» и выше.

Кроме этого, транспортные средства, ввезенные по межгосударственным, межправительственным и межорганизационным направлениям в благотворительных целях, также не будут облагаться утилизационным сбором.

Утилизационный сбор для автомобилей действует с 1 августа. Ставки, в зависимости от категории ТС, года выпуска и объема двигателя, составляют от 30 базовых расчетных величин для новых легковых автомобилей (в том числе электрокаров) до 1410 БРВ для крупнотоннажных грузовиков (БРВ = 223 тысячи сумов).

Spot обратил внимание, что в сентябре КАМАЗ, подводя итог первого полугодия 2020 года, называл введение утилизационного сбора в Узбекистане негативным фактором.

Более этого, в компании указали, что отмена таможенных пошлин и акциза на импорт новой строительной техники до 2021 года привело к потере конкурентного преимущества на территории страны.

Ранее правительство освободило от таможенных платежей импорт некоторых видов стройтехники и грузового транспорта.