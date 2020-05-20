Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 мая подписал постановление «О мерах по ускорению работ по строительству многоэтажных домов в регионах».

Документ направлен на ускорение урбанизации во всех регионах, оперативную ликвидацию последствий чрезвычайных происшествий в Сырдарьинской и Бухарской областях, удовлетворение потребности населения в современных жилых домах, а также поддержку строительных подрядных организаций.

Постановлением освобождаются от таможенных платежей (за исключением налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление):

до 1 января 2021 года — импортируемая новая строительная и специальная техника, а также транспортные средства по перевозке грузов (27 видов);

строительная и специальная техника, а также транспортные средства по перевозке грузов (27 видов); с 1 июля 2020 года по 1 июля 2023 года — импортируемые формы для заливки бетона, машины и механизмы для приготовления бетона для строительства многоэтажных монолитных жилых домов.

Плательщики таможенных платежей в период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2023 года имеют право на отсрочку до 120 дней или рассрочку уплаты таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление) по импортируемым, используемым в отрасли строительства машинам и механизмам, технологическому оборудованию, средствам малой механизации, приборам, запасным частям и комплектующим.

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