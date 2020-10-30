Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с жертвами и многочисленными пострадавшими, а также значительными разрушениями в результате сильного землетрясения в западных регионах Турции, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир. Землетрясение ощущалось в различных провинциях на западе страны и в Стамбуле.

По данным турецкого информагентства Anadolu, в результате землетрясения погибли 12 человек, ранения получили 522 человека. Сообщается, что после подземных толчков зафиксировано 67 афтершоков.