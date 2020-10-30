Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, сообщило РИА Новости со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Землетрясение ощущалось в различных провинциях на западе страны и в Стамбуле.

«На данный момент мы получили информацию о шести разрушенных зданиях в районе Борнова и Байраклы в Измире. Из Ушака, Денизли, Манисы, Балыкесира, Айдына и Муглы никаких сведений о погибших не поступало», — написал глава МВД Турции Сулейман Сойлу в Twitter.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 в районе Додеканесских островов в Греции, уточняет РИА Новости. По данным сейсмической лаборатории Афинского университета, очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине 10 километров. Разрушена часть церкви Богородицы в Карловаси. Информации о возможных пострадавших нет.



