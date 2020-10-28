Власти Узбекистана в последнее время все чаще задумываются над тем, как повысить привлекательность городов и населенных пунктов. Одних лишь обещаний починить столько-то километров водопровода или покончить с коррупцией уже недостаточно, нужная целая стратегия, во всем мире называемая урбанизацией.
Взгляды начальства на местах, как превратить вверенную им территорию в «город-сад», обращены к столичному опыту. Здесь они черпают идеи, как такое «садовое хозяйство» должно выглядеть через 10−20 лет. Например, хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев сравнил такую трансформацию с легендарным американским «плавильным котлом».
Способы известны: перенос из мегаполиса в малые города фабрик, заводов, шахт, пароходов. Затем туда подтянутся всевозможные «сити» и прочий пластиковый и градостроительный новодел. В краткосрочной перспективе такие изменения не могут не радовать глаз. Но наука обустраивать города все-таки должна предусматривать более отдаленные горизонты планирования.
В стране по-серьезному озадачились урбанизмом совсем недавно. Президент Шавкат Мирзиёев в декабре 2018 года поставил стратегическую цель: к 2030 году доля городского населения должна вырасти с 50,6% до 60%. Подготовкой и реализацией 12-летней программы по выходу на указанные рубежи должно было заняться специально созданное Агентство урбанизации при Министерстве экономики и промышленности.
Однако, проработав чуть более года, новая структура была ликвидирована, ее функции поглотило созданное Министерство экономического развития и сокращения бедности. Пока нельзя точно сказать, насколько серьезно очередная ведомственная реструктуризация сказалась на темпах процесса урбанизации. Но очевидно, что поточный метод «городов-садов» уже нуждается в корректировке.
По данным экспертов ООН, уже в 2007 году жителей городов по всему миру стало больше, чем сельских. В 2014 году горожан было уже 54% — около 4 миллиардов. По расчетам, к 2050 году в городских «джунглях» будет проживать 66% всех людей планеты (за 100 лет до этого 70% населения жили вне городов). Между тем, урбанизированный мир переживает период второй волны — это когда жители малых и средних городов переезжают в мегаполисы.
Индустриальная эпоха XX века способствовала росту городов. Экстенсивный способ развития экономики звал людей в дорогу на новые рабочие места. Разрушение Советского Союза разорвало прежние цепочки связей, и многие моногорода пришли в упадок. Для наглядности, например, погуглите нынешние фото Ангрена.
Простой перенос тяжести производственных мощностей из мегаполиса в провинцию уже не работает. Сегодняшний город должен быть обязательно подключен к глобальной цепочке разделения труда, минуя столицу. Если построить в малом городе завод, который будет слабо интегрирован в эту цепь, то эффект от такого предприятия будет незначительным, а люди вновь потянутся в столицу.
Свежий отечественный пример: новый нефтеперерабатывающий комплекс в Джизакской области должен был стать одним из магнитов урбанизации в этом регионе. Однако этого не случилось, и сейчас здесь нужно искать новые точки. Для упомянутой выше Сырдарьинской области главным фактором развития остается ее логистический потенциал. Но конкурентные транзитные предложения соседнего Казахстана могут нивелировать все эти плюсы. И тогда — чемодан, вокзал, Ташкент.
С другой стороны, продолжать видеть столицу одновременно центром промышленности, высоких технологий, науки и культуры — идея заманчивая, как над небом голубым есть город золотой. Впрочем, мировая практика показывает, что практически любая столица — это спрут, который переплетает в себе, прежде всего, финансы, торговлю и чиновничьи аппарат. Наукограды, университетские города и технополисы сегодня сосредоточены не в мегаполисах, а в малых городах.
Пока остается загадкой, каким образом власти смогут привлечь в регионы главный костяк населения таких малых городов — ученых, программистов, медиков, преподавателей, юристов. Именно они в буквальном смысле открывают малые города для остального мира. Придумать, как по разнарядке сверху удержать в глубинке учителей и врачей еще можно, а вот как быть, к примеру, со служителями Мельпомены или хайтека — ума не приложу.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
ibragimov r
В статье, возможно, говорится дельная вещь, но де-факто Ташкент не может разгружаться за счет областных центров. Это противоречит самой форме развития, которая выбрана верхом задолго до того, как пришел новый президент.
Текущий вид правления подразумевает централизованность во всем — даже архитектура города Нукус обсуждается лично с президентом.
Власти сосредоточены именно в Ташкенте наперед 50лет (минимум). В областях отключают электричество по 5-6 часов в день, вырубают многолетние деревья в самом южном городе республики (и сажают ели), отключают газ, водоснабжения и централизованная теплосеть Советского Союза постепенно уходит на нет. А власти пока только ускоряют всего этого (косвенно давая понять, что в этих местах людей им не нужны. Нужны гетто, рабы завязанные в ипотеку и участники кредитной системы элит)