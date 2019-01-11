Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации».

В документе отмечается, что за последние 10 лет уровень урбанизации в стране имеет тенденцию к снижению — количество городских поселений возросло лишь с 1065 до 1071.

Процесс урбанизации недостаточно учитывается как фактор, способствующий устойчивому развитию и росту благосостояния населения городов, в рамках структурных преобразований в стране.

«Несмотря на принятые меры по преобразованию крупных сельских населенных пунктов в категорию городских поселков, сложившийся уровень урбанизации не отвечает современным требованиям комплексного развития городов и значительно отстает от мировых тенденций. При этом уровень урбанизации все еще не приобрел устойчивый характер», — подчеркивается в указе.

Документом определены основные направления коренного совершенствования процессов урбанизации в стране:

активизация процессов урбанизации на основе реализации принципиально новой жилищной политики, предусматривающей специальные меры поддержки инвестиций в строительство жилых домов с обеспечением инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, в том числе доступных для семей с невысокими и средними доходами, с использованием механизмов ипотечного кредитования и привлечения финансовых ресурсов субъектов предпринимательства;

предусматривающей специальные меры поддержки инвестиций в строительство жилых домов с обеспечением инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, в том числе доступных для семей с невысокими и средними доходами, с использованием механизмов ипотечного кредитования и привлечения финансовых ресурсов субъектов предпринимательства; гарантирование реализации права собственности на земельные участки

для физических и юридических лиц под жилыми, нежилыми зданиями и строениями, формирование условий для введения земельных участков в гражданский оборот;

для физических и юридических лиц под жилыми, нежилыми зданиями и строениями, формирование условий для введения земельных участков в гражданский оборот; создание условий для свободного перемещения населения из сельской местности в города путем совершенствования системы административного регулирования миграционных процессов;

путем совершенствования системы административного регулирования миграционных процессов; повышение благосостояния населения крупных городов, содействие обеспечению полной и продуктивной занятости их населения с учетом расширения доступа к экономическим и производственным ресурсам, а также создания и укрепления системы технопарков на основе региональных высших образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов;

с учетом расширения доступа к экономическим и производственным ресурсам, а также создания и укрепления системы технопарков на основе региональных высших образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов; широкое внедрение прогрессивного международного опыта управления средними городами , в том числе районными центрами, с учетом использования преимущества агломераций как фактора роста доходов населения и формирования стационарных рабочих мест, прежде всего, в сфере промышленности, услуг и сервиса;

в том числе районными центрами, с учетом использования преимущества агломераций как фактора роста доходов населения и формирования стационарных рабочих мест, прежде всего, в сфере промышленности, услуг и сервиса; расширение сети городов-спутников, прилегающих к крупным городам с удобными транспортными сообщениями, расширение территорий общественно-деловых зон в центральной части крупных городов с уменьшением территорий производственных и иных зон.

С 1 июля юридическим лицам — резидентам Узбекистана и физическим лицам — гражданам Узбекистана разрешается приватизировать земельные участки несельскохозяйственого назначения. Приватизированные участки являются частной собственностью (объектами гражданского оборота) и неприкосновенны, подчеркивается в указе.

До 1 июля планируется с привлечением отечественных и зарубежных экспертов разработать проект постановления президента об утверждении Концепции развития урбанизации в Узбекистане до 2030 года, предусматривающий в том числе создание новых городов и городов-спутников за счет комплексного жилищного строительства.

При Министерстве экономики и промышленности образуется Агентство урбанизации (его директор будет заместителем министра), которое займется реализацией единой государственной политики в сфере регулирования урбанизации, долгосрочным планированием темпов, этапов и результатов политики индустриализации, анализом долгосрочных демографических тенденций в городе и селе, расчетом демографической емкости городов в условиях быстрой индустриализации и количества потребности в трудовой силе в городах.

В задачи агентства также вошли выявление «полюсов роста», выбор мест управленческих центров, согласование политик в сфере образования, формирования рынка труда, внутренней и внешней миграции, разработка комплексной программы по стимулированию перетока рабочей силы из села в города, предусматривающей ряд институциональных и организационных мероприятий, направленных на обучение и переобучение сельских жителей новым промышленным специальностям.

Среди других функций агентства — управление формированием городских агломераций с учетом создания городов-спутников, включающих социальную, инженерно-коммунальную и дорожно-транспортную инфраструктуру на основе внедрения передовых, энергосберегающих, экологически чистых технологий и материалов, а также регулирование комплексного развития городской системы расселения, формирование эффективного соотношения малых, средних, больших и крупных городов с учетом мировой практики.

При Министерстве экономики и промышленности также создается Фонд развития урбанизации, который будет аккумулировать все средства, поступающие от приватизации земельных участков, финансировать проекты по разработке проектов генеральных планов новых городов и городов-спутников, создаваемых в рамках Концепции урбанизации, а также работы по строительству для них необходимых объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Фонд также будет продавать через аукционные торги земельные участки, имеющие необходимую инфраструктуру, с аккумулированием поступающих средств, и заниматься развитием ипотечного рынка путем разработки и внедрения новых форм ипотечного кредитования, выпуска среднесрочных и долгосрочных ипотечных облигаций, размещения их среди институциональных инвесторов, а также привлечение средств международных финансовых институтов для развития национального рынка ипотеки.

До1 ноября должна быть проведена инвентаризация населенных пунктов, прилегающих к крупным городам, на предмет определения их природно-экономического потенциала для включения в список преобразуемых в города-спутники в среднесрочном периоде с учетом реализации системных урбанизационных процессов, включая размещение новых промышленных предприятий в комплексе с объектами социальной и производственной инфраструктуры.

Государственному комитету по статистике и Агентству по развитию урбанизации поручено усовершенствовать учет и статистическую отчетность городского населения, исходя из результатов намечаемой переписи населения, а также методологию исчисления уровня урбанизации по международным требованиям.

До 1 июня намечено подготовить проект постановления президента об утверждении основных прогнозных параметров государственных программ комплексного жилищного строительства на период 2020—2025 годы.

Документ должен предусматривать инвентаризацию пустующих земельных участков, территорий с жилыми домами, непригодными для проживания, а также неиспользуемых или неэффективно используемых зданий и сооружений с последующей их передачей Фонду развития урбанизации для инфраструктурного развития. Они будут считаться приватизированными и могут реализовываться застройщикам.

Запланирована поэтапная оптимизация действующих государственных программ по строительству жилых домов, с направлением высвобождаемых средств на строительство жилых домов в рамках государственных программ комплексного жилищного строительства. Определенная часть застраиваемых зданий и сооружений должна быть оснащена и обеспечена исключительно альтернативными источниками энергии.

Указом утверждена «Дорожная карта» по обеспечению регулирования урбанизациив Узбекистане.

Центральному банку совместно с коммерческими банками в срок до 1 апреля поручено разработать и внедрить новый порядок кредитования, отменяющий требование прописки по месту обращения в банк по таким видам кредита, как предпринимательский, потребительский, ипотечный и другие.