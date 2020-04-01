Президент Шавкат Мирзиёев указом от 26 марта утвердил меры по коренному обновлению государственной политики в области развития экономики и сокращения бедности, сообщает Norma.uz.

Документом Министерство экономики и промышленности преобразуется в Министерство экономического развития и сокращения бедности. Все среднесрочные и долгосрочные концепции, стратегии и программы по развитию отраслей, сфер и территорий теперь будут разрабатывать по согласованию с новым ведомством.

Министерство также будет проводить экспертизу принимаемых социально-экономических программ и постановлений с точки зрения оценки их влияния на уровень бедности.

Указом ведомству определен ряд задач в сферах макроэкономики, сокращения бедности, социально-экономического развития регионов, трансформации предприятий с государственным участием, формирования и осуществления инвестиционной политики, развития в стране предпринимательства и другое.

Для финансирования мер по сокращению бедности в 2020 году Минэкономразвития и сокращения бедности выделят 100 млрд сумов из средств Антикризисного фонда при Министерство финансов.

Документом Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства преобразовано в Агентство по развитию предпринимательства с подразделениями во всех областях, городах и районах. Агентство урбанизации ликвидируется и передает свои функции и задачи новому министерству.

В его ведение также передаются Республиканская высшая школа бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни при НАПУ и Республиканский центр обучения основам предпринимательской деятельности с территориальными филиалами. На их базе создается Высшая школа бизнеса и предпринимательства с региональными филиалами в Нукусе и всех областных центрах. Она будет считаться высшим образовательным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере корпоративного управления и предпринимательства.

До 1 октября должны быть разработаны:

Концепция социально-экономического развития до 2030 года;

Стратегия развития промышленности до 2030 года;

Программа сокращения бедности;

Проект постановления о введении с 2021 года во всех регионах страны минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума.

До 1 марта 2021 года продлевается правовой эксперимент в Сырдарьинской области по приватизации земель несельскохозяйственного назначения. На этот же период отсрочат вступление в силу закона «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения».