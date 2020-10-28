Генеральный директор Beeline Uzbekistan Сергей Афонин принял решение покинуть свой пост и продолжить свой карьерный путь вне группы компаний VEON, сообщил Spot со ссылкой на пресс-службу компании.

Причиной указывается семейные обстоятельства и ограничения на поездки во время глобальной пандемии.

«Под руководством Афонина был успешно запущен и реализован целый ряд крупных и стратегически важных инициатив, в том числе созданы и внедрены многие удачные тарифные обновления и новые услуги. Только за последние 10 месяцев текущего года по всей республике были построены более 2000 новых базовых станций и связь стала доступной даже в самых отдаленных регионах страны», — цитирует пресс-службу Spot.

В настоящее время VEON находится в поисках нового кандидата на должность генерального директора Beeline Uzbekistan. В вопросе выбора достойного кандидата, а также в процессе обеспечения преемственности задач новому лидеру компании Сергей Афонин примет участие и лично сам, говорится в сообщении.

Сергей Афонин возглавил Beeline Uzbekistan 1 марта 2019 года. До него на этом посту работал Дмитрий Шуков.