Компания VEON объявила о назначении Сергея Афонина на должность генерального директора Beeline Uzbekistan с 1 марта.

Сергей Афонин присоединился к VEON Group в 2016 году в качестве директора Южного регионального филиала Beeline Russia. Ранее он работал коммерческим директором «в крупной FMCG-компании в России», говорится в сообщении.

Председатель и CEO Veon Group Урсула Бёрнс, комментируя назначение, отметила:

«Сергей обладает большим опытом в разных отраслях, включая телекоммуникации, и мы высоко ценим его управленческие навыки и лидерские качества, проявленные за три года работы в VEON. Я уверена, что повышение Сергея будет способствовать дальнейшему укреплению наших позиций в Узбекистане, включая рост цифровых услуг, а также упрочит корпоративную этику и прозрачность бизнеса».

Сергей Афонин сменит на посту руководителя Unitel Дмитрия Шукова, который принял решение об уходе спустя три года в роли генерального директора Beeline Uzbekistan.

«Под руководством Дмитрия компания продемонстрировала высокие операционные показатели и устойчивый рост проникновения смартфонов и мобильного интернета», — говорится в сообщении компании.

Дмитрий Шуков был назначен генеральным директором Beeline Uzbekistan в 2015 году.

В декабре 2018 года он прокомментировал для «Газеты.uz» изменения в структуре рынка мобильной связи Узбекистана, расширение внешнего интернет-канала и предоставление госоператорам льгот.