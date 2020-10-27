Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября ознакомился перспективным проектом центральной части Нукуса, сообщила прес-служба главы государства.

Фото: пресс-служба президента.

В ходе поездки в Каракалпакстан 2 октября президент дал указания по благоустройству города Нукуса, расширению условий для отдыха населения.

«Все нововведения, которые происходят в Ташкенте, должны приходить и в Нукус. Отстанем от времени, если не будем работать по-новому!» — сказал тогда Шавкат Мирзиёев.

Фото: пресс-служба президента.

Проект центральной части Нукуса презентовал хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. В частности, планируется расширить и озеленить улицы, создать озера и парки, увеличить число торговых точек и крупных маркетов, жилые дома, IT-парки.

Фото: пресс-служба хокимията Ташкента.

Отметим, что 6 октября хоким Джахонгир Артыкходжаев посетил столицу Каракалпакстана. В ходе визита он выразил своё мнение хокиму Нукуса о проекте благоустройства и украшения парка «Истиклол» и о создании музыкального фонтана на озере, а также поделился своим опытом касательно повышения уровня экономики города Ташкента.

Фото: пресс-служба хокимията Ташкента.

Ранее Шавкат Мирзиёев одобрил типовой проект пятиэтажного одноподъездного жилого дома на 20 квартир. Такое жилье начнут строить в каждом густонаселенном районе страны. Оно будет на 33% дешевле, чем ранее возводимые дома, сообщил первый замглавы Минстроя Шерзод Хидоятов.