Во ходе поездки в Каракалпакстан, состоявшейся накануне, 2 октября, президент посетил строительство IT-парка в Нукусе, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, ранее были поставлены задачи по созданию условий для развития цифровой сферы в регионах, созданию филиалов ташкентского IT-парка в Бухаре, Намангане, Нукусе, Самарканде, Ургенче и Джизаке.

Здание филиала на 16 этажей, строящееся в Нукусе, планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.

IT-парк и строящиеся поблизости от него два 16-этажных жилых дома.

Как ожидается, в IT-парке программисты будут заниматься проектами в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, коммунального хозяйства, образования, туризма, культуры, строительства и транспорта.

Молодым людям будут доступны учебный центр цифровых технологий, коворкинг-центр и киберспортивный зал.

«Все нововведения, которые происходят в Ташкенте, должны приходить и в Нукус, — сказал президент. — Отстанем от времени, если не будем работать по-новому!»

Глава государства подчеркнул необходимость закрепления районов Ташкента за махаллями Нукуса, улучшения систем освещения и благоустройства улиц, увеличения числа объектов торговли и обслуживания, расширения условий для отдыха.

Рядом с IT-парком строится жилой комплекс — на улице Татибая возводятся два 16-этажных дома на 160 квартир. Внешние стены выполняются многослойными, что обеспечит энергоэффективность зданий. Комплекс будет сдан в 2021 году c квартирами, готовыми к заселению.