Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 октября ознакомился с презентацией проектов ряда строительных объектов, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в текущем году ведется строительство более 12 тысяч домов в сельской местности и более 18 тысяч — в городах.





В результате техногенной катастрофы на Сардобинском водохранилище за короткое время построили 86 пятиэтажных домов в Сардобинском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области.

Глава государства поручил ответственным лицам доработать проекты домов с учетом накопленного опыта и обеспечить доступность жилья для населения.

Соответственно, проект пятиэтажных домов был пересмотрен, были оптимизированы расположение квартир и площадь комнат, объем используемых стройматериалов. Во дворах и подъездах будут устанавливаться лампы с датчиком движения. Благодаря этим и другим мерам цены на жилье по данному проекту снизятся в среднем на 30%, говорится в сообщении.





«В Кабинет министров, хокимияты поступает очень много писем, требований о нехватке домов. Из-за нехватки домов и в областях, и в городах они будут еще более удобными, дешевыми и качественными, а также построены в короткие сроки без нарушений технологий [строительства]. Изучив опыт зарубежных стран, мы обновили свои нормативы для проектирования, создания удобств, оптимизации», — заявил первый заместитель министра строительства Шерзод Хидоятов в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

Первый замглавы Минстроя представил типовой проект пятиэтажного дома с одним подъездом и 20 квартирами.





«Они будут на 33% дешевле, чем предыдущие дома. В этом проекте не будет лишних пространств, в них будут удобства для жизни», — указал Шерзод Хидоятов.

Общая площадь такого дома составит 1302 кв. м., используемая площадь — 880 кв. м. (67,5%).





Президент одобрил проект и подчеркнул необходимость строительства таких домов во всех районах страны с высокой плотностью населения.

«В каждом районе, начиная с марта, будем строить дома. Есть спрос из густонаселенных мест, чтобы и там построили такие дома. С учетом этого спроса мы примем решение. Подумайте про ипотеку тоже. Очень хороший дом. Такие дома нужно давать нуждающимся людям», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Ранее глава государства ознакомился с проектом строительства учебно-практического комплекса на территории Ташкентского государственного технического университета. Ожидается, что здесь можно будет разместить одновременно 500 стартап-резидентов и 120 производственных предприятий.