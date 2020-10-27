Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 октября ознакомился с презентацией проектов ряда строительных объектов, сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что в текущем году ведется строительство более 12 тысяч домов в сельской местности и более 18 тысяч — в городах.
В результате техногенной катастрофы на Сардобинском водохранилище за короткое время построили 86 пятиэтажных домов в Сардобинском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области.
Глава государства поручил ответственным лицам доработать проекты домов с учетом накопленного опыта и обеспечить доступность жилья для населения.
Соответственно, проект пятиэтажных домов был пересмотрен, были оптимизированы расположение квартир и площадь комнат, объем используемых стройматериалов. Во дворах и подъездах будут устанавливаться лампы с датчиком движения. Благодаря этим и другим мерам цены на жилье по данному проекту снизятся в среднем на 30%, говорится в сообщении.
«В Кабинет министров, хокимияты поступает очень много писем, требований о нехватке домов. Из-за нехватки домов и в областях, и в городах они будут еще более удобными, дешевыми и качественными, а также построены в короткие сроки без нарушений технологий [строительства]. Изучив опыт зарубежных стран, мы обновили свои нормативы для проектирования, создания удобств, оптимизации», — заявил первый заместитель министра строительства Шерзод Хидоятов в интервью телеканалу «Узбекистан 24».
Первый замглавы Минстроя представил типовой проект пятиэтажного дома с одним подъездом и 20 квартирами.
«Они будут на 33% дешевле, чем предыдущие дома. В этом проекте не будет лишних пространств, в них будут удобства для жизни», — указал Шерзод Хидоятов.
Общая площадь такого дома составит 1302 кв. м., используемая площадь — 880 кв. м. (67,5%).
Президент одобрил проект и подчеркнул необходимость строительства таких домов во всех районах страны с высокой плотностью населения.
«В каждом районе, начиная с марта, будем строить дома. Есть спрос из густонаселенных мест, чтобы и там построили такие дома. С учетом этого спроса мы примем решение. Подумайте про ипотеку тоже. Очень хороший дом. Такие дома нужно давать нуждающимся людям», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Ранее глава государства ознакомился с проектом строительства учебно-практического комплекса на территории Ташкентского государственного технического университета. Ожидается, что здесь можно будет разместить одновременно 500 стартап-резидентов и 120 производственных предприятий.
darkness faile
турецкий вариант
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33% eto klasss no eto abstraktnoe izmereniya. Lutshe skajite 1m2 skolko mln budet narod sam vibirat budet eto desheviy ili dorogoy dom
Слава
А можно строить дома так, что бы было подобие квартальной застройки? Я не могу представить куда можно впихнуть эти дома так, что бы было хоть какое-то подобие городской застройки.
1) Зачем-то подняли уровень 1 этажа. Приделали ненужный пандус и лестницу. А на уровень земли отпустить сложно?
2) Окнами в 4 стороны вы собираетесь эти дома размещать где? Фасады должны быть активными, там должно быть задумано либо коммерциализация первых этажей, либо формирование внутреннего двора. Проектировщики хотя бы представляют сколько полезной площади занимают такие коробки? Уже молчу о Солнце.. Это не особняк на 4 Га со своим парком.
3) Лифт! Этим все сказано.
Нельзя посмотреть на опыт Северной Европы? Кто считает, что там все богатые и поэтому у них такие классные м дорогие дома, ошибаются. Там строят в основном прекрасное и не дорогое по своей стоимости жилье. При этом намного эффективнее от использования земли, до коммунальных расходов и энергопотребления, и затрат на эксплуатацию.
Виктор Неизвесный
Действительно, 2-х и 3-х комнатные квартиры-это именно то что нужно в густонаселенных районах! Особенно для семей с 3-4 детьми. Могли бы хотя бы предусмотреть подвал и чердачные помещения. Судя по эскизу про них попросту забыли. Да и вообще не понятно предусмотрены ли щиты и шахты в подъездах для прокладки кабеля. С учётом того постановления Президента же, каждый новый дом должен иметь место для установки оборудования для подключения жильцов как по фиксе, так и для беспроводной(сотовой) связи.