Seoul Mun — необычный проект компании Dream City Development в центре Ташкента. С 23 октября в продажу выходят торговые зоны проекта вдоль северо-восточного побережья канала Бурджар. Концептуальный торгово-досуговый центр представляет собой трехуровневые коммерческие помещения, выполненные в национальном корейском стиле.

В августе компания анонсировала старт продаж коммерческой недвижимости на юго-восточном побережье. Всего за три месяца объем продаж составил 75%.





«С уверенностью могу заявить, что коммерческая недвижимость Seoul Mun — это хит, который снискал большой успех. Из восьми тысяч кв. м, вышедших в продажу в первой фазе, продано свыше шести», — сказала Дениз Бахчечи, заместитель руководителя отдела продаж компании Dream City Development.





Северо-восточное побережье концептуального проекта предлагает еще больше возможностей и перспектив для реализации бизнеса:

Выгодная локация в центре столицы на пересечении двух трасс с высоким трафиком. Расположение вдоль дороги обеспечивает более удобный заезд на территорию торгово-досугового центра. Количество коммерческих помещений в два раза превосходит юго-западное побережье. Более 180 разных вариантов коммерческой недвижимости для реализации смелых амбиций. Большой выбор вариантов площади помещений от 15 до 1000 кв. м позволит разместить здесь различные формы бизнеса — от небольшого магазина до просторного супермаркета или тематического авторского ресторана. Дополнительный простор объектов создается с помощью впечатляющей высоты потолков до 6,5 м. Наличие открытой террасы у каждого помещения дает возможность успешно реализовывать дополнительный потенциал. Эта зона может быть использована точками общественного питания в качестве летней зоны. Также ее можно оборудовать скамейками для ожидания или отдыха.





В ходе активного сотрудничества с компанией Knight Frank, международным независимым экспертом в сфере коммерческой недвижимости, были определены пять основных рекомендуемых типов помещений:

малый формат общественного питания (food & beverage light);

средний и крупный формат общепита (food & beverage heavy);

универсальные точки продаж (line store);

якорные магазины (anchor store);

развлекательно-игровые зоны (leisure).

Исследования специалистов свидетельствуют об огромных возможностях проекта для реализации любого формата бизнеса и высоких показателях посещаемости.





«Seoul Mun отличает выгодное расположение в Ташкенте. Несмотря на то, что поблизости расположены действующие торговые центры, удачная концепция проекта будет привлекать 11 тысяч посетителей ежедневно. А количество посетителей в год составит 4 млн. Основываясь на нашей оценке, мы считаем, что этот проект предоставляет прекрасную возможность для инвесторов принять активное участие в растущем рыночном секторе и извлечь выгоду из высокой доходности аренды», — прокомментировал Варгис Паулос Пуликакудиил, эксперт компании Knight Frank.

Старт продаж дает возможность приобрести перспективную недвижимость на выгодных условиях. Прогнозируемая капитализация объектов к моменту сдачи проекта в эксплуатацию будет достигать 30%.

Seoul Mun — грандиозный по замыслу и масштабу проект, который гарантирует максимальную реализацию потенциала в любой сфере бизнеса.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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