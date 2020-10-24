На вступительных экзаменах в высшие учебные заведения страны будут учитываться средние показатели успеваемости выпускников школ за последние шесть лет. Об этом в субботу на брифинге сообщил министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов.

По его словам, соответствующее поручение дал президент, и это предложение включено в проект указа главы государства о совершенствовании системы образования и воспитания, а также ускорения развития сферы науки в стране.

«Ученик учится в школе 11 лет, но его судьба решается за один день, — сказал Шерзод Шерматов. — Быть может, в тот день он был болен, быть может, не выспался. Поэтому наш президент дал поручение, чтобы учитывались оценки учащихся в школе, точнее, показатели за последние шесть лет»,

В проекте указа предлагается внедрить новую систему с 2022/2023 учебного года. В аттестаты (дипломы) об 11-летнем обязательном образовании общих, средних специальных образовательных учреждений и профессиональных школ планируется вносить средние показатели успеваемости за шесть лет, которые будут учитываться при поступлении в вузы.

Шерзод Шерматов также отметил, что по итогам 7-го класса в школах планируется проводить профессиональную ориентацию для определения способностей учащихся к разным специальностям. В школах будут организованы краткосрочные курсы по обучению разным специальностям и определен перечень профессий, которыми могут заниматься выпускники школ.

С 2021 года проектом указа предлагается ввести новый порядок составления и проведения экспертизы тестовых заданий для поступления в государственные вузы. Задания должны составляться согласно государственным образовательным стандартам и учебным программам, а их содержание должно быть адаптировано к дисциплинам общеобразовательных школ.

Кроме того, наряду с оценкой теоретических знаний абитуриентов должны быть включены тестовые задания, основанные на компетенциях, оценивающие логическое мышление, способность решения задач и примеров, а также готовность к следующему этапу образования.

Напомним, что весной Государственный центр тестирования публиковал проект постановления президента об упрощении вступительных экзаменов в вузы. Документом уже с 2021/2022 учебного года предусматривалось введении системы поступления в вузы на основании результатов школьных выпускных тестов, без проведения дополнительных экзаменов.