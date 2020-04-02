Государственный центр тестирования опубликовал для обсуждения проект постановления президента об упрощении вступительных экзаменов в высшие образовательные учреждения. Документ предусматривается введении системы поступления в вузы на основании результатов школьных выпускных тестов, без проведения дополнительных экзаменов.

С 2021/2022 учебного года предлагается объединить итоговую государственную аттестацию выпускников школ и вступительные экзамены в вузы путем проведения единого тестирования по обязательным предметам и по двум предметам направления бакалавриата, выбранного выпускником.

Тестирование планируется проводить в апреле-мае. Результаты будут публиковаться на следующий день после проведения тестов на сайте ГЦТ.

Если результаты теста по каждому из двух предметов бакалавриата удовлетворительные, то они включаются в аттестат об общем среднем образовании в соответствии с критериями оценки. Выпускники, таким образом, смогут участвовать в конкурсе на поступление в вуз без дополнительных тестов по выбранному языку и области обучения.

Если результат по одному из двух предметов бакалавриата является неудовлетворительным, то выпускник будет обязан принять участие в итоговой государственной аттестации школы;

Тем, кто не сдал тест или получил неудовлетворительную оценку, будет предоставлено право пройти тест в июле-августе вместе с другими абитуриентами.

Предметы для тестирования выпускников школ, критерии оценки, количество заданий, тестовые испытания и точные сроки регистрации для участия в конкурсе определит Государственная комиссия по приему в вузы.

Согласно проекту документа, Министерство народного образования будет устанавливать минимальный показатель (уровень удовлетворенности) результатов тестов для включения их в аттестат об общем среднем образовании и в единую базу данных. МНО также будет ответственно за организацию тестирования в соответствии с установленными требованиями.

ГЦТ анонсировал разработку проекта в начале февраля. Тогда отмечалось, что суть предложения заключается в том, чтобы по результатам поэтапных выпускных экзаменов установить порядок участия в приемных конкурсах на поступление в вуз без участия в тестовых испытаниях. При разработке проекта эксперты учитывали опыт России (ЕГЭ), США (SAT) и Великобритании (GCSE).

Разработчики считают, что новая система позволит резко сократить расходы бюджета, направляемые на организацию вступительных тестов. Кроме того, абитуриентам не придется сдавать повторно экзамен по одному и тому же предмету.

Ранее центр сообщал, что в 2020 году будет начато поэтапное внедрение сертификатов по всем общеобразовательным предметам (аналоги языковых сертификатов). Наличие этого документа позволит поступить в вуз Узбекистана без сдачи вступительных тестов.

Принять участие в обсуждении проекта документа можно до 16 апреля.