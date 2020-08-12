Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 11 августа (ПКМ №474) вносятся изменения в порядок упрощенного импорта и вывода на рынок ряда лекарств и некоторых видов медицинского оборудования, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции «Правовая информация».

22 июля правительство упростило импорт и реализацию более 100 видов лекарств и медоборудования, включая кислородные концентраторы, пульсоксиметры, интубационные трубки, аппараты УЗИ, препараты умифеновир, гидроксихлорохин и биодобавки.

Новым документом уточняется, что до 1 октября временно приостанавливается вывоз из Узбекистана лекарств, медицинских предметов и техники, используемых при лечении пациентов с COVID-19 (за исключением таможенного режима реэкспорта). Ранее запрет был наложен на вывоз всей фармацевтической продукции.

При этом разрешение на экспорт некоторых видов перечисленных товаров, используемые при лечении пациентов с коронавирусом, будет предоставляться на основе совместного заключения Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, Министерства экономического развития и сокращения бедности и Агентства по развитию фармотрасли.

Кроме того, постановлением внесены изменения в упрощенный порядок импорта и реализации медоборудования (без госрегистрации и обязательной сертификации) и лекарств (без госрегистрации, но с сертификацией в течение 5 дней), который действует до 1 октября.

Список медицинских приборов и оборудования, импортируемых без госрегистрации и обязательной сертификации, которые используются при лечении COVID-19





№

Название медицинских изделий и оборудования

1

Бактерицидные лампы

2

Подключичный катетер

3

Всасывающий катетер

4

Интубационные трубки

5

Одноразовый защитный комбинезон

6

Одноразовый респиратор N95

7

Биобокс

8

Небулайзер

9

Аппарат УЗИ

10

Кардиомонитор

11

Ангиокатетеры

12

Катетер Фолея

13

ЭКГ

14

Эндотрахеальная трубка

15

Набор для трахеоостомии

16

Кислородные канюли

17

Желудочный зонд

18

Пленка для рентгена

19

Медицинские маски

20

Шприц для инфузионного насоса

21

Образцы крови, а также контейнеры для хранения крови и ее компонентов

22

Оксигенаторы

23

Трахеальные, эндотрахеальные, дыхательные, трахеостатические трубки

24

Анестезиологические фильтры, дыхательные маски

25

Аппарат искусственной вентиляции легких

26

Медицинский термометр

27

Бесконтактный термометр (пирометр)

28

Тепловизор

29

Перчатки (стерильные и нестерильные)

30

Дефибриллятор

31

Лорингоскоп

32

Анализаторы кислотно-щелочного состояния

33

Пульсоксометр

34

Инфузионный насос

35

Кислородный концентратор

36

Инфузионный дозатор

37

Аппарат компьютерной томографии

38

Мобильный цифровой рентген-аппарат

39

ПЦР-анализатор

40

Функциональная кровать

41

Стационерный цифровой рентген-аппарат

42

Мешок Амбу

43

Детский тонометр

44

Взрослый тонометр

45

Аппарат мультиспиральной компьютерной томографии

46

Электроотсасыватель

47

Электрокоагулятор

48

Холтеровский монитор

49

Бронхофиброскоп

50

СИПАП-аппарат

51

Аппарат ИВЛ для младенцев

52

Каталка

53

Холодильник вместимостью 160−200 л с охлаждением до -18 градусов и ниже

54

Холодильник с функцией контроля температуры для хранения реагентов

55

Лабораторный вытяжной шкаф

56

Термостат

57

Дистиллятор

58

Автоклав 400 л

59

Автоклав 100 л

60

Центрифуга

61

Сушильный шкаф

62

Хирургический отсос

63

Двухкамерный холодильник (-18 и +4 градуса)

64

Бинокулярный световой микроскоп

65

Электронные лабораторные весы

66

Тест-системы ПЦР

67

ПЦР-шкаф

68

Биохимический анализатор

69

Автоматический гематологический анализатор

70

Автоматический анализатор свертываемости крови (с реагентами на 5000 пациентов)

71

Иммуноферментный анализатор

72

Автоматический анализатор мочи

73

Аппарат гемодиализа

74

Система водоподготовки для аппарата гемодиализа на 20 мест

75

Оборудование для мультифильтрации

76

Миксер для очистки оборудования для гемодиализа

77

Электролитный анализатор

78

Дуоденогастрофиброскоп

79

Автоматический анализатор для определения скорости оседания эритроцитов

80

Муфельная печь

81

Защитные очки

82

Спиртовый антисептик

83

Дозатор для антисептика

84

Дезинфекционный спрей

85

Краники, шприцы и магистральные удлинители для инфузионных и шприцевых насосов

86

Шприц-колба и материалы магистральных удлинителей для МСКТ (компьютерная мультиспиральная томография)

87

Кислородные баллоны, подушки, комплектующие и расходные материалы

88

Замороженная кровь и аппарат для разморозки плазмы

89

Кислородные клапаны и кислородные регуляторы (редукторы) с бутылкой увлажняющей



Жирным выделены новые наименования.

Список лекарств и биодобавок, импортируемых без госрегистрации, но с обязательной сертификацией, которые используются при лечении COVID-19

№

Название лекарств и активных биологических добавок

3

Гидроксихлорохин

6

Фавипиравир

9

Ремдесивир

12

Преднизалон

15

Парацетамол

16

Аскорбиновая кислота

17

Дексаметазон

18

Ципрофлоксацин

19

Цефаперазон сульбактам

20

Растворы аминокислот

27

Ацетилцистеин

28

Строфантин К 25 мкг/1 мл

29

Эпинефрин гидрохлориди 1 мг/мл

30

Атропина сульфат 1 мг/ мл

31

Сальбутамол 1 мг/мл раствор для ингаляций

34

Эноксапарин

35

Гепарин

36

Азитромицин

39

Амброксол

40

Дипиридамол

41

Альбумин

42

Фуросемид

44

Меропенем

45

Апиксабан

46

Ривароксабан

47

Амикацин

48

Амоксициллин + клавулановая кислота

49

Ацетилсалициловая кислота

50

Допамин

51

Желатин (модифицированный)

52

Ибупрофен

53

Имипенем + Циластатин

54

Клопидогрел

55

Колхицин



56

Левофлоксацин



57

Линезолид



58

Моксифлоксацин



59

Нистатин



60

Норэпинефрин



61

Метилпреднизолон



62

Пипекурония бромид



63

Пиперациллин + Тазобактам



64

Рабепразол



65

Спиронолактон



66

Цинк, магний, селен, D и D3 витамины, а также лекарства и биологические добавки с их содержанием



67

Тоцилизумаб, Левилимаб, Сарилумаб, Канакинумаб



68

Флуконазол



69

Флутиказон



70

Цефепим



71

Цефепим + сульбактам



72

Цефтриаксон + сульбактам



73

Linhua Qinwen Jiaonang





Жирным выделены новые наименования.

Из нового списка исключены умифеновир, меглюмина акридонацетат, рибавирин, ритонавир, лопинавир, циклоферон, ивермектин, нелфинавир, ингаверин, анаферон, гроприносин, арепливир, сульфокамфокаин 99,2 мг/мл, интерферон, гелофузин, дофамин и криопреципитат.