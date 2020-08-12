Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 11 августа (ПКМ №474) вносятся изменения в порядок упрощенного импорта и вывода на рынок ряда лекарств и некоторых видов медицинского оборудования, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции «Правовая информация».
22 июля правительство упростило импорт и реализацию более 100 видов лекарств и медоборудования, включая кислородные концентраторы, пульсоксиметры, интубационные трубки, аппараты УЗИ, препараты умифеновир, гидроксихлорохин и биодобавки.
Новым документом уточняется, что до 1 октября временно приостанавливается вывоз из Узбекистана лекарств, медицинских предметов и техники, используемых при лечении пациентов с COVID-19 (за исключением таможенного режима реэкспорта). Ранее запрет был наложен на вывоз всей фармацевтической продукции.
При этом разрешение на экспорт некоторых видов перечисленных товаров, используемые при лечении пациентов с коронавирусом, будет предоставляться на основе совместного заключения Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, Министерства экономического развития и сокращения бедности и Агентства по развитию фармотрасли.
Кроме того, постановлением внесены изменения в упрощенный порядок импорта и реализации медоборудования (без госрегистрации и обязательной сертификации) и лекарств (без госрегистрации, но с сертификацией в течение 5 дней), который действует до 1 октября.
Список медицинских приборов и оборудования, импортируемых без госрегистрации и обязательной сертификации, которые используются при лечении COVID-19
|№
|Название медицинских изделий и оборудования
|1
|Бактерицидные лампы
|2
|Подключичный катетер
|3
|Всасывающий катетер
|4
|Интубационные трубки
|5
|Одноразовый защитный комбинезон
|6
|Одноразовый респиратор N95
|7
|Биобокс
|8
|Небулайзер
|9
|Аппарат УЗИ
|10
|Кардиомонитор
|11
|Ангиокатетеры
|12
|Катетер Фолея
|13
|ЭКГ
|14
|Эндотрахеальная трубка
|15
|Набор для трахеоостомии
|16
|Кислородные канюли
|17
|Желудочный зонд
|18
|Пленка для рентгена
|19
|Медицинские маски
|20
|Шприц для инфузионного насоса
|21
|Образцы крови, а также контейнеры для хранения крови и ее компонентов
|22
|Оксигенаторы
|23
|Трахеальные, эндотрахеальные, дыхательные, трахеостатические трубки
|24
|Анестезиологические фильтры, дыхательные маски
|25
|Аппарат искусственной вентиляции легких
|26
|Медицинский термометр
|27
|Бесконтактный термометр (пирометр)
|28
|Тепловизор
|29
|Перчатки (стерильные и нестерильные)
|30
|Дефибриллятор
|31
|Лорингоскоп
|32
|Анализаторы кислотно-щелочного состояния
|33
|Пульсоксометр
|34
|Инфузионный насос
|35
|Кислородный концентратор
|36
|Инфузионный дозатор
|37
|Аппарат компьютерной томографии
|38
|Мобильный цифровой рентген-аппарат
|39
|ПЦР-анализатор
|40
|Функциональная кровать
|41
|Стационерный цифровой рентген-аппарат
|42
|Мешок Амбу
|43
|Детский тонометр
|44
|Взрослый тонометр
|45
|Аппарат мультиспиральной компьютерной томографии
|46
|Электроотсасыватель
|47
|Электрокоагулятор
|48
|Холтеровский монитор
|49
|Бронхофиброскоп
|50
|СИПАП-аппарат
|51
|Аппарат ИВЛ для младенцев
|52
|Каталка
|53
|Холодильник вместимостью 160−200 л с охлаждением до -18 градусов и ниже
|54
|Холодильник с функцией контроля температуры для хранения реагентов
|55
|Лабораторный вытяжной шкаф
|56
|Термостат
|57
|Дистиллятор
|58
|Автоклав 400 л
|59
|Автоклав 100 л
|60
|Центрифуга
|61
|Сушильный шкаф
|62
|Хирургический отсос
|63
|Двухкамерный холодильник (-18 и +4 градуса)
|64
|Бинокулярный световой микроскоп
|65
|Электронные лабораторные весы
|66
|Тест-системы ПЦР
|67
|ПЦР-шкаф
|68
|Биохимический анализатор
|69
|Автоматический гематологический анализатор
|70
|Автоматический анализатор свертываемости крови (с реагентами на 5000 пациентов)
|71
|Иммуноферментный анализатор
|72
|Автоматический анализатор мочи
|73
|Аппарат гемодиализа
|74
|Система водоподготовки для аппарата гемодиализа на 20 мест
|75
|Оборудование для мультифильтрации
|76
|Миксер для очистки оборудования для гемодиализа
|77
|Электролитный анализатор
|78
|Дуоденогастрофиброскоп
|79
|Автоматический анализатор для определения скорости оседания эритроцитов
|80
|Муфельная печь
|81
|Защитные очки
|82
|Спиртовый антисептик
|83
|Дозатор для антисептика
|84
|Дезинфекционный спрей
|85
|Краники, шприцы и магистральные удлинители для инфузионных и шприцевых насосов
|86
|Шприц-колба и материалы магистральных удлинителей для МСКТ (компьютерная мультиспиральная томография)
|87
|Кислородные баллоны, подушки, комплектующие и расходные материалы
|88
|Замороженная кровь и аппарат для разморозки плазмы
|89
|Кислородные клапаны и кислородные регуляторы (редукторы) с бутылкой увлажняющей
Жирным выделены новые наименования.
Список лекарств и биодобавок, импортируемых без госрегистрации, но с обязательной сертификацией, которые используются при лечении COVID-19
|№
|Название лекарств и активных биологических добавок
|3
|Гидроксихлорохин
|6
|Фавипиравир
|9
|Ремдесивир
|12
|Преднизалон
|15
|Парацетамол
|16
|Аскорбиновая кислота
|17
|Дексаметазон
|18
|Ципрофлоксацин
|19
|Цефаперазон сульбактам
|20
|Растворы аминокислот
|27
|Ацетилцистеин
|28
|Строфантин К 25 мкг/1 мл
|29
|Эпинефрин гидрохлориди 1 мг/мл
|30
|Атропина сульфат 1 мг/ мл
|31
|Сальбутамол 1 мг/мл раствор для ингаляций
|34
|Эноксапарин
|35
|Гепарин
|36
|Азитромицин
|39
|Амброксол
|40
|Дипиридамол
|41
|Альбумин
|42
|Фуросемид
|44
|Меропенем
|45
|Апиксабан
|46
|Ривароксабан
|47
|Амикацин
|48
|Амоксициллин + клавулановая кислота
|49
|Ацетилсалициловая кислота
|50
|Допамин
|51
|Желатин (модифицированный)
|52
|Ибупрофен
|53
|Имипенем + Циластатин
|54
|Клопидогрел
|55
|Колхицин
|56
|Левофлоксацин
|57
|Линезолид
|58
|Моксифлоксацин
|59
|Нистатин
|60
|Норэпинефрин
|61
|Метилпреднизолон
|62
|Пипекурония бромид
|63
|Пиперациллин + Тазобактам
|64
|Рабепразол
|65
|Спиронолактон
|66
|Цинк, магний, селен, D и D3 витамины, а также лекарства и биологические добавки с их содержанием
|67
|Тоцилизумаб, Левилимаб, Сарилумаб, Канакинумаб
|68
|Флуконазол
|69
|Флутиказон
|70
|Цефепим
|71
|Цефепим + сульбактам
|72
|Цефтриаксон + сульбактам
|73
|Linhua Qinwen Jiaonang
Жирным выделены новые наименования.
Из нового списка исключены умифеновир, меглюмина акридонацетат, рибавирин, ритонавир, лопинавир, циклоферон, ивермектин, нелфинавир, ингаверин, анаферон, гроприносин, арепливир, сульфокамфокаин 99,2 мг/мл, интерферон, гелофузин, дофамин и криопреципитат.