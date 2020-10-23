С 1 января 2021 года физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины и сборов (гербовых, консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, тарифов за оказанные государственные услуги) при восстановлении документов, утерянных или пришедших в негодное состояние в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе бедствий бытового характера.

Соответствующее постановление 22 октября подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Подтверждение факта возникновения чрезвычайной ситуации, при необходимости, производится на основании запроса государственного органа, уполномоченного восстанавливать документ, на основании:

справки, выдаваемой Министерством по чрезвычайным ситуациям, — на территории Узбекистана;

справки, выданной и легализованной уполномоченными ведомствами зарубежных государств, либо с проставленным апостилем, или оформленной в соответствии с международными договорами, — на территории зарубежных государств.

Документом установлено, что платежи и другие фактические расходы, не взысканные за восстановление документов в результате возникновения бедствий на территории Узбекистана, взыскиваются с виновных в происшествии, если они есть.

В отношении физических лиц, документы которых утеряны или пришли в негодное состояние в результате бедствий не по вине этих лиц, меры наказания не применяются.

Постановлением утвержден перечень документов, утраченных или пришедших в негодное состояние вследствие чрезвычайных ситуаций и освобожденных от платежей при восстановлении: