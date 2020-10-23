С 1 января 2021 года физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины и сборов (гербовых, консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, тарифов за оказанные государственные услуги) при восстановлении документов, утерянных или пришедших в негодное состояние в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе бедствий бытового характера.
Соответствующее постановление 22 октября подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Подтверждение факта возникновения чрезвычайной ситуации, при необходимости, производится на основании запроса государственного органа, уполномоченного восстанавливать документ, на основании:
- справки, выдаваемой Министерством по чрезвычайным ситуациям, — на территории Узбекистана;
- справки, выданной и легализованной уполномоченными ведомствами зарубежных государств, либо с проставленным апостилем, или оформленной в соответствии с международными договорами, — на территории зарубежных государств.
Документом установлено, что платежи и другие фактические расходы, не взысканные за восстановление документов в результате возникновения бедствий на территории Узбекистана, взыскиваются с виновных в происшествии, если они есть.
В отношении физических лиц, документы которых утеряны или пришли в негодное состояние в результате бедствий не по вине этих лиц, меры наказания не применяются.
Постановлением утвержден перечень документов, утраченных или пришедших в негодное состояние вследствие чрезвычайных ситуаций и освобожденных от платежей при восстановлении:
- Идентификационная ID-карта гражданина Узбекистана, лица без гражданства и гражданина иностранного государства, постоянно проживающих в Узбекистане (биометрический паспорт гражданина Узбекистана).
- Биометрический паспорт гражданина Узбекистана для выезда за границу.
- Свидетельство для возвращения в Узбекистан.
- Биометрический проездной документ лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Узбекистана, для
выезда за границу.
- Справка об утере паспорта или заменяющего его документа иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно
пребывающему на территории Узбекистана.
- Вид на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Узбекистане.
- Документы о приглашении в Узбекистан.
- Удостоверение о приписке к призывному участку
- Военное удостоверение и удостоверение офицера запаса.
- Свидетельство о государственной регистрации транспортного средства.
- Водительское удостоверение.
- Временное разрешение взамен утерянного водительского удостоверения.
- Свидетельство о рождении.
- Свидетельство о заключении брака.
- Свидетельство о расторжении брака.
- Свидетельство о смерти.
- Дубликаты нотариально заверенных документов, копии документов и выписки из реестров.
- Справки, оформляемые дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Узбекистана за рубежом.
- Копии и дубликаты документов, предусмотренных в пунктах 8−17, истребуемые дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Узбекистана за рубежом, а также справки об их наличии.