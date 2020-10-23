Государственный таможенный комитет (ГТК) Узбекистана разработал и вынес на обсуждение законопроект о поправках в закон «О банковской тайне». Из документа следует, что ГТК намерен получить доступ к сведениям компаний, составляющим банковскую тайну.

Комитет, в частности, предлагает дополнить статью 8 (предоставление сведений, составляющих банковскую тайну) закона для получения доступа к банковским данным участников внешнеэкономической деятельности. Речь идет о доступе к сведениям о расчетных счетах, вкладах (депозитах), остатках денежных средств и операциях компаний, занимающихся импортом-экспортом, «для осуществления возложенных на ГТК задач».

Согласно действующему законодательству, доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, имеют Счетная палата, Министерство юстиции и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Последний получил это право в январе 2019 года.